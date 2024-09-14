https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972709053.html

В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT

В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT - РИА Новости, 14.09.2024

В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT

США, введя санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня", признали роль российских СМИ в передаче истины мировой общественности, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:06

2024-09-14T16:06

2024-09-14T16:06

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

энтони блинкен

дмитрий киселев

маргарита симоньян

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости. США, введя санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня", признали роль российских СМИ в передаче истины мировой общественности, заявил РИА Новости глава Палестинского профсоюза журналистов Насер Абу Бакр. "Действия администрации США в отношении RT противоречат всем принципам свободы СМИ в мире. Но, с другой стороны, это можно считать признанием той роли, которую они (RT и "Россия сегодня" - ред.) играют в передаче людям истины. Все эти телодвижения Вашингтона можно заведомо считать провальными, обнажающими лживость его заявлений о сохранении свободы слова", - сказал Бакр, комментируя новые санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня". Глава профсоюза подчеркнул, что американцам нужна в мире только одна версия происходящего - их собственная, основанная на фальсификации, лжи и пропаганде, поэтому они не хотят, чтобы мир увидел правду. Отсюда и попытки ограничить все свободные СМИ, которые распространяют эту правду и несут справедливость. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий киселев, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt