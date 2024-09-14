В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT
Палестинские журналисты: США признали роль российских СМИ в передаче истины
Стенд телеканала RT. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости. США, введя санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня", признали роль российских СМИ в передаче истины мировой общественности, заявил РИА Новости глава Палестинского профсоюза журналистов Насер Абу Бакр.
"Действия администрации США в отношении RT противоречат всем принципам свободы СМИ в мире. Но, с другой стороны, это можно считать признанием той роли, которую они (RT и "Россия сегодня" - ред.) играют в передаче людям истины. Все эти телодвижения Вашингтона можно заведомо считать провальными, обнажающими лживость его заявлений о сохранении свободы слова", - сказал Бакр, комментируя новые санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня".
Америка выбирает между войной и позором
11 сентября, 08:00
Глава профсоюза подчеркнул, что американцам нужна в мире только одна версия происходящего - их собственная, основанная на фальсификации, лжи и пропаганде, поэтому они не хотят, чтобы мир увидел правду. Отсюда и попытки ограничить все свободные СМИ, которые распространяют эту правду и несут справедливость.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Штаты определились со своим главным врагом
Вчера, 08:00