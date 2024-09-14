Рейтинг@Mail.ru
В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972709053.html
В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT
В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT - РИА Новости, 14.09.2024
В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT
США, введя санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня", признали роль российских СМИ в передаче истины мировой общественности, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:06
2024-09-14T16:06
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
энтони блинкен
дмитрий киселев
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972610772_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_9317bd36668f8ce10de3d457f923e68d.jpg
БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости. США, введя санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня", признали роль российских СМИ в передаче истины мировой общественности, заявил РИА Новости глава Палестинского профсоюза журналистов Насер Абу Бакр. "Действия администрации США в отношении RT противоречат всем принципам свободы СМИ в мире. Но, с другой стороны, это можно считать признанием той роли, которую они (RT и "Россия сегодня" - ред.) играют в передаче людям истины. Все эти телодвижения Вашингтона можно заведомо считать провальными, обнажающими лживость его заявлений о сохранении свободы слова", - сказал Бакр, комментируя новые санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня". Глава профсоюза подчеркнул, что американцам нужна в мире только одна версия происходящего - их собственная, основанная на фальсификации, лжи и пропаганде, поэтому они не хотят, чтобы мир увидел правду. Отсюда и попытки ограничить все свободные СМИ, которые распространяют эту правду и несут справедливость. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972610772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_059709dd47cdf387a7efa28c1eb0d770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен, дмитрий киселев, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Палестине прокомментировали новые санкции США против RT

Палестинские журналисты: США признали роль российских СМИ в передаче истины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 14 сен — РИА Новости. США, введя санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня", признали роль российских СМИ в передаче истины мировой общественности, заявил РИА Новости глава Палестинского профсоюза журналистов Насер Абу Бакр.
"Действия администрации США в отношении RT противоречат всем принципам свободы СМИ в мире. Но, с другой стороны, это можно считать признанием той роли, которую они (RT и "Россия сегодня" - ред.) играют в передаче людям истины. Все эти телодвижения Вашингтона можно заведомо считать провальными, обнажающими лживость его заявлений о сохранении свободы слова", - сказал Бакр, комментируя новые санкции против RT и медиагруппы "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Америка выбирает между войной и позором
11 сентября, 08:00
Глава профсоюза подчеркнул, что американцам нужна в мире только одна версия происходящего - их собственная, основанная на фальсификации, лжи и пропаганде, поэтому они не хотят, чтобы мир увидел правду. Отсюда и попытки ограничить все свободные СМИ, которые распространяют эту правду и несут справедливость.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Энтони БлинкенДмитрий КиселевМаргарита СимоньянСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала