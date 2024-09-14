https://ria.ru/20240914/samolety-1972643918.html

Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в ходе учений

Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в ходе учений - РИА Новости, 14.09.2024

Ту-142 Северного флота отработали дозаправку в ходе учений

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолетов дальней авиации Ил-78 над нейтральными... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:06

2024-09-14T05:06

2024-09-14T05:06

безопасность

баренцево море

россия

северный ледовитый океан

ту-142

ил-78

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолетов дальней авиации Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря в рамках учений "Океан-2024", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Летный состав дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработал дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", - говорится в сообщении. Дозаправка проводилась над нейтральными водами Баренцева моря на высоте около 5 тысяч метров при скорости порядка 500 километров в час. Отмечается, что в маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

https://ria.ru/20240910/putin-1971859944.html

баренцево море

россия

северный ледовитый океан

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безопасность, баренцево море, россия, северный ледовитый океан, ту-142, ил-78