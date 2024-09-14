https://ria.ru/20240914/samokhodka-1972697712.html
Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области
Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ польского производства в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:54
2024-09-14T14:54
2024-09-14T14:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотник "ланцет"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972699386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d70756b2629ab558331853d05ca5923.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ польского производства в приграничном районе Курской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы в приграничном районе Курской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) ВСУ, которая вела огонь в сторону российских войск. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Объективный контроль уничтожения 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab польского производства осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972699386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b91ba97537e11302a1f064a7fb2d4f17.jpg
Уничтожение самоходки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области
"Ланцет" уничтожил самоходку Krab ВСУ польского производства в приграничном районе Курской области.
2024-09-14T14:54
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотник "Ланцет"
Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области
МО опубликовало кадры уничтожения "Ланцетом" польской САУ Krab в Курской области