https://ria.ru/20240914/samokhodka-1972697712.html

Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области

Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024

Российские военные уничтожили польскую самоходку в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ польского производства в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:54

2024-09-14T14:54

2024-09-14T14:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотник "ланцет"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972699386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d70756b2629ab558331853d05ca5923.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ польского производства в приграничном районе Курской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы в приграничном районе Курской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) ВСУ, которая вела огонь в сторону российских войск. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по САУ противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Объективный контроль уничтожения 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab польского производства осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение самоходки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области "Ланцет" уничтожил самоходку Krab ВСУ польского производства в приграничном районе Курской области. 2024-09-14T14:54 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет"