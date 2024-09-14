https://ria.ru/20240914/sammit-1972724815.html
Президент Боливии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 14.09.2024
Президент Боливии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии Луис Арсе с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:44
2024-09-14T17:44
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, сообщила РИА Новости посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте."На саммит БРИКС в Казани приглашен президент Боливии, и он с удовольствием принял это приглашение от президента Путина", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября."Конечно, обязательно. Мы сейчас организовываем это и с другими главами, которые приедут сюда (в Казань - ред.). Конечно, мы организуем встречу с президентом Путиным", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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боливия, брикс, саммит брикс, казань, россия, в мире
Боливия, БРИКС, Саммит БРИКС, Казань, Россия, В мире
Президент Боливии принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии Арсе Катакора встретится с Путиным на саммите БРИКС
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе с удовольствием принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, сообщила РИА Новости посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.
"На саммит БРИКС в Казани приглашен президент Боливии, и он с удовольствием принял это приглашение от президента Путина", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
"Конечно, обязательно. Мы сейчас организовываем это и с другими главами, которые приедут сюда (в Казань - ред.). Конечно, мы организуем встречу с президентом Путиным", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.