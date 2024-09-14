https://ria.ru/20240914/sammit-1972721409.html
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 14.09.2024
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва посетит саммит БРИКС в октябре в Казани, сообщил РИА Новости бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:31
2024-09-14T17:31
2024-09-14T17:37
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва посетит саммит БРИКС в октябре в Казани, сообщил РИА Новости бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес."Да, он посетит встречу", - сказал дипломат агентству.
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БРИКС, Бразилия, Казань, Россия, Саммит БРИКС, В мире, Москва
Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Бразилии Лула да Силва посетит саммит БРИКС в Казани