Рябков предупредил об ответе на разрешение ВСУ бить вглубь России
Рябков: Москва отреагирует на удары ВСУ вглубь РФ так, чтобы мало не показалось
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия будет реагировать на снятие США ограничений на использование дальнобойных ракет по российской территории так, чтобы им "мало не показалось", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось", - заявил Рябков.
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
Вчера, 08:00
По его словам, Запад недооценивает опасность "той игры, которую они продолжают вести".
«
"Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, Лондоне и других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести", - добавил дипломат.
Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.
Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.