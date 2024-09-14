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Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США - РИА Новости, 14.09.2024
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12:14 14.09.2024 (обновлено: 14:56 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html
Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США
Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США - РИА Новости, 14.09.2024
Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США
Россия не исключает, что ограничит импорт урана, титана и никеля в США, но не будет рубить с плеча и тщательно проанализирует возможные последствия таких мер,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:14
2024-09-14T14:56
сша
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия не исключает, что ограничит импорт урана, титана и никеля в США, но не будет рубить с плеча и тщательно проанализирует возможные последствия таких мер, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков."Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча", — сказал он.По словам замминистра, президент и правительство не станут поддаваться эмоциям и ничего не будут в этой сфере решать так, чтобы потом об этом пожалеть. Но, уверен он, нельзя исключать никакие жесткие ответные меры. "На сегодня действия США и их западных, и не только западных, сателлитов приобрели размах тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны, которую они ведут с Россией. Соответственно, жесткость наших ответов тоже будет максимальна", — заключил Рябков.На этой неделе президент Владимир Путин предложил правительству подумать над ограничениями поставок урана, титана и никеля на внешний рынок, но чтобы эти ограничения не навредили России. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину.
https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html
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сша, россия, в мире, сергей рябков
США, Россия, В мире, Сергей Рябков
Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США

Рябков: Москва не будет рубить с плеча в вопросе поставок титана и урана в США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия не исключает, что ограничит импорт урана, титана и никеля в США, но не будет рубить с плеча и тщательно проанализирует возможные последствия таких мер, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков.
«
"Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Атомная ложь Америки
11 августа, 08:00
По словам замминистра, президент и правительство не станут поддаваться эмоциям и ничего не будут в этой сфере решать так, чтобы потом об этом пожалеть. Но, уверен он, нельзя исключать никакие жесткие ответные меры.
"На сегодня действия США и их западных, и не только западных, сателлитов приобрели размах тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны, которую они ведут с Россией. Соответственно, жесткость наших ответов тоже будет максимальна", — заключил Рябков.
На этой неделе президент Владимир Путин предложил правительству подумать над ограничениями поставок урана, титана и никеля на внешний рынок, но чтобы эти ограничения не навредили России. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Конкретики по ограничениям экспорта титана нет, заявил Песков
13 сентября, 13:01
 
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