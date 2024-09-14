https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html

Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США

Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США - РИА Новости, 14.09.2024

Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США

Россия не исключает, что ограничит импорт урана, титана и никеля в США, но не будет рубить с плеча и тщательно проанализирует возможные последствия таких мер,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:14

2024-09-14T12:14

2024-09-14T14:56

сша

россия

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия не исключает, что ограничит импорт урана, титана и никеля в США, но не будет рубить с плеча и тщательно проанализирует возможные последствия таких мер, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков."Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча", — сказал он.По словам замминистра, президент и правительство не станут поддаваться эмоциям и ничего не будут в этой сфере решать так, чтобы потом об этом пожалеть. Но, уверен он, нельзя исключать никакие жесткие ответные меры. "На сегодня действия США и их западных, и не только западных, сателлитов приобрели размах тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны, которую они ведут с Россией. Соответственно, жесткость наших ответов тоже будет максимальна", — заключил Рябков.На этой неделе президент Владимир Путин предложил правительству подумать над ограничениями поставок урана, титана и никеля на внешний рынок, но чтобы эти ограничения не навредили России. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Михаилу Мишустину.

https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html

https://ria.ru/20240913/putin-1972492061.html

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сша, россия, в мире, сергей рябков