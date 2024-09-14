https://ria.ru/20240914/rt-1972711447.html

Захарова назвала обвинения США в адрес RT объявлением информационной войны

Захарова назвала обвинения США в адрес RT объявлением информационной войны - РИА Новости, 14.09.2024

Захарова назвала обвинения США в адрес RT объявлением информационной войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ТВЦ назвала новые обвинения США в адрес телеканала RT объявлением информационной войны, в основу... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:29

2024-09-14T16:29

2024-09-14T17:04

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энтони блинкен

телеканал rt

государственный департамент сша

дмитрий киселев

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ТВЦ назвала новые обвинения США в адрес телеканала RT объявлением информационной войны, в основу которого заложена русофобия."Это не про санкции, не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы. В основе этого объявления <...> лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология — такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века", — отметила дипломат.По ее словам, такими действиями США объявили российских журналистов своей целью, при этом они будут прикрываться законами и использовать любую возможность, чтобы "закрыть, третировать и наказать".Кампания США против "России сегодня" и RTНакануне американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В RT с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".

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https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html

https://ria.ru/20240914/vliyanie-1972707981.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, мария захарова, энтони блинкен, телеканал rt, государственный департамент сша, дмитрий киселев, великобритания, маргарита симоньян, миа "россия сегодня"