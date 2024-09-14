Захарова назвала обвинения США в адрес RT объявлением информационной войны
Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес RT объявлением информационной войны
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ТВЦ назвала новые обвинения США в адрес телеканала RT объявлением информационной войны, в основу которого заложена русофобия.
"Это не про санкции, не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы. В основе этого объявления <...> лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология — такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века", — отметила дипломат.
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По ее словам, такими действиями США объявили российских журналистов своей целью, при этом они будут прикрываться законами и использовать любую возможность, чтобы "закрыть, третировать и наказать".
Кампания США против "России сегодня" и RT
Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.
Кроме того, телеканал якобы используют для влияния на итоги выборов в других странах. Утверждается, что Госдепартамент выявил такие случаи в Аргентине, Германии и Франции.
Если же желаемого результата достичь не удается, то, как считает Рубин, RT используют "для манипулирования толпой, разжигания насилия и создания возможности свержения власти".
Никаких конкретных фактов, подтверждающих обвинения, чиновник не представил.
Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
В RT с иронией заявили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ", и отметили, что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".
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