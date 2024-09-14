https://ria.ru/20240914/rossiya-1972698875.html

В США предупредили о самом опасном шаге в сторону России

В США предупредили о самом опасном шаге в сторону России - РИА Новости, 14.09.2024

В США предупредили о самом опасном шаге в сторону России

Потенциальное разрешение бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России приведет к глобальной войне, пишет экс-помощник заместителя Пентагона... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:50

2024-09-14T14:50

2024-09-14T15:03

в мире

россия

сша

джо байден

камала харрис

владимир зеленский

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Потенциальное разрешение бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России приведет к глобальной войне, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне", — говорится в статье.Автор полагает, что Вашингтон раздумывает о разрешении наносить удары западным оружием вглубь российской территории, так как Украина может потерпеть крах в конфликте еще до американских президентских выборов. Команде нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и занявшей его место в президентской гонке Камале Харрис придется объяснять, почему они продолжали поддерживать проигравшую страну вместо того чтобы пытаться завершить противостояние дипломатическим путем.Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт, и по непонятной причине США подыгрывают ему. Вместо того чтобы попытаться наладить контакты с Россией, Вашингтон повышает ставки и идет на огромный риск, не имея ни малейшего представления о том, чем все закончится, заключается в материале.Президент России Владимир Путин 12 сентября сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html

https://ria.ru/20240914/rossiya-1972663647.html

https://ria.ru/20240912/rossiya-1972322451.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, джо байден, камала харрис, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша