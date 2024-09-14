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"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России - РИА Новости, 14.09.2024
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10:38 14.09.2024 (обновлено: 10:44 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/rossiya-1972663647.html
"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России
"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России - РИА Новости, 14.09.2024
"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России
Предупреждение президента Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Украине бить вглубь России сигнализирует, что инициатива Запада может привести к... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:38
2024-09-14T10:44
в мире
россия
киев
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владимир путин
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Предупреждение президента Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Украине бить вглубь России сигнализирует, что инициатива Запада может привести к трагедии, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Мы очень близко к катастрофе", — написал он.Российский лидер 12 сентября сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972322451.html
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в мире, россия, киев, германия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Киев, Германия, Владимир Путин, НАТО
"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России

Дотком: разрешение бить вглубь РФ дальнобойными ракетами приведет к катастрофе

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Предупреждение президента Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Украине бить вглубь России сигнализирует, что инициатива Запада может привести к трагедии, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.
"Мы очень близко к катастрофе", — написал он.
Пуск межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
12 сентября, 16:07
Российский лидер 12 сентября сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России
01:12
 
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