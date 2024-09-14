https://ria.ru/20240914/rossiya-1972663647.html

"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России

"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России - РИА Новости, 14.09.2024

"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России

Предупреждение президента Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Украине бить вглубь России сигнализирует, что инициатива Запада может привести к... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:38

2024-09-14T10:38

2024-09-14T10:44

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Предупреждение президента Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Украине бить вглубь России сигнализирует, что инициатива Запада может привести к трагедии, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Мы очень близко к катастрофе", — написал он.Российский лидер 12 сентября сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240912/rossiya-1972322451.html

https://ria.ru/20240914/bayden-1972635521.html

россия

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в мире, россия, киев, германия, владимир путин, нато