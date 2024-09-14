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В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию - РИА Новости, 14.09.2024
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14:03 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/rossija-1972689568.html
В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию
В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию - РИА Новости, 14.09.2024
В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию
Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили с 19 августа интерес к переезду в Россию в соответствии с новым указом президента РФ... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:03
2024-09-14T14:03
россия
великобритания
лондон
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили с 19 августа интерес к переезду в Россию в соответствии с новым указом президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили РИА Новости в пресс-группе посольства РФ в Лондоне. "С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации... "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - заявили в дипмиссии. Как отметили в посольстве, в основном речь идёт о подданных Соединённого Королевства. Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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россия, великобритания, лондон, владимир путин, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, Владимир Путин, В мире
В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию

Посольство: в Британии 34 человека заинтересовал переезд в РФ после указа Путина

© РИА НовостиПереулок у российского посольства в Лондоне
Переулок у российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости
Переулок у российского посольства в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили с 19 августа интерес к переезду в Россию в соответствии с новым указом президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили РИА Новости в пресс-группе посольства РФ в Лондоне.
«
"С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации... "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - заявили в дипмиссии.
Как отметили в посольстве, в основном речь идёт о подданных Соединённого Королевства.
Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
РоссияВеликобританияЛондонВладимир ПутинВ мире
 
 
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