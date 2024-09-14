https://ria.ru/20240914/rossija-1972689568.html

В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию

В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию - РИА Новости, 14.09.2024

В Британии более 30 человек заинтересовались переездом в Россию

Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили с 19 августа интерес к переезду в Россию в соответствии с новым указом президента РФ... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:03

2024-09-14T14:03

2024-09-14T14:03

россия

великобритания

лондон

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 30 иностранных граждан на территории Великобритании проявили с 19 августа интерес к переезду в Россию в соответствии с новым указом президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили РИА Новости в пресс-группе посольства РФ в Лондоне. "С 19 августа сего года и по настоящее время Посольством России в Великобритании и Генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации... "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - заявили в дипмиссии. Как отметили в посольстве, в основном речь идёт о подданных Соединённого Королевства. Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, лондон, владимир путин, в мире