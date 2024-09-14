https://ria.ru/20240914/raskhody-1972675480.html
Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей, показал опрос
Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей, показал опрос - РИА Новости, 14.09.2024
Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей, показал опрос
Россияне в этом году стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше - 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказали РИА Новости в компании Anderida... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:18
2024-09-14T12:18
2024-09-14T12:18
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россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россияне в этом году стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше - 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказали РИА Новости в компании Anderida Financial Group. "Около 85% россиян, имеющих детей в возрасте от 7 до 15 лет, собираются давать деньги на карманные расходы. Оставшиеся 15% считают, что карманные деньги - это лишнее, так как их ребенок всем обеспечен", - выяснили аналитики. При этом родители стали меньше выделять на детские расходы. "Среди тех, кто готов давать деньги на карманные расходы, чаще фигурировали ответы, что в среднем в месяц они собираются отдавать порядка 3,5 тысяч рублей. В прошлом году россияне в среднем готовы были давать на 500 рублей больше - около 4 тысяч рублей", - указано в исследовании. Более половины родителей (51%) выдают средства на карманные расходы лишь наличными, 38% используют комбинированные методы, а 11% - делают перечисления на карту ребенка. Интересно отметить, что лишь каждый десятый родитель следит за расходами ребенка в течение года, и не более 5% взрослых разбирают с ребенком траты на предмет их целесообразности, формируя тем самым привычку следить за расходами и делать накопления. При этом россияне признаются, что в 92% случаях ребенок склонен совершать эмоциональные покупки здесь и сейчас и лишь 8% готовы копить на крупную покупку.
https://ria.ru/20240621/rebenok-1954407437.html
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общество, россия
Россияне сократили расходы на карманные деньги для детей, показал опрос
Anderida: россияне стали давать детям на карманные расходы на 500 рублей меньше
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россияне в этом году стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше - 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказали РИА Новости в компании Anderida Financial Group.
"Около 85% россиян, имеющих детей в возрасте от 7 до 15 лет, собираются давать деньги на карманные расходы. Оставшиеся 15% считают, что карманные деньги - это лишнее, так как их ребенок всем обеспечен", - выяснили аналитики.
При этом родители стали меньше выделять на детские расходы. "Среди тех, кто готов давать деньги на карманные расходы, чаще фигурировали ответы, что в среднем в месяц они собираются отдавать порядка 3,5 тысяч рублей. В прошлом году россияне в среднем готовы были давать на 500 рублей больше - около 4 тысяч рублей", - указано в исследовании.
Более половины родителей (51%) выдают средства на карманные расходы лишь наличными, 38% используют комбинированные методы, а 11% - делают перечисления на карту ребенка.
Интересно отметить, что лишь каждый десятый родитель следит за расходами ребенка в течение года, и не более 5% взрослых разбирают с ребенком траты на предмет их целесообразности, формируя тем самым привычку следить за расходами и делать накопления.
При этом россияне признаются, что в 92% случаях ребенок склонен совершать эмоциональные покупки здесь и сейчас и лишь 8% готовы копить на крупную покупку.