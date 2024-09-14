https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html

МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности

МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности - РИА Новости, 14.09.2024

МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности

Россия ответит комплексно, в том числе мерами военно-технического характера, в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:45

2024-09-14T12:45

2024-09-14T12:45

россия

япония

сергей рябков

безопасность

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия ответит комплексно, в том числе мерами военно-технического характера, в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов. А дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства. Мы давали им множество шансов избежать подобного рода обострений, и пока еще российский мораторий на развёртывание соответствующих систем остается в силе", - сказал Рябков журналистам. По его словам, безальтернативность российской, в том числе "материальной, военной и военно-технической реакции должна быть понятна тем, кто продолжает игры с нулевой суммой в Вашингтоне, Токио, других столицах".

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

россия

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, япония, сергей рябков, безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)