https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html
МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности
МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности - РИА Новости, 14.09.2024
МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности
Россия ответит комплексно, в том числе мерами военно-технического характера, в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:45
2024-09-14T12:45
2024-09-14T12:45
россия
япония
сергей рябков
безопасность
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия ответит комплексно, в том числе мерами военно-технического характера, в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов. А дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства. Мы давали им множество шансов избежать подобного рода обострений, и пока еще российский мораторий на развёртывание соответствующих систем остается в силе", - сказал Рябков журналистам. По его словам, безальтернативность российской, в том числе "материальной, военной и военно-технической реакции должна быть понятна тем, кто продолжает игры с нулевой суммой в Вашингтоне, Токио, других столицах".
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, сергей рябков, безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Япония, Сергей Рябков, Безопасность, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал ответ на размещение США в Японии ракет средней дальности
Рябков: РФ ответит комплексно на размещение США в Японии ракет средней дальности