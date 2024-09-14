https://ria.ru/20240914/pvo-1972763064.html

ПВО сбила шесть беспилотников в Брянской области

ПВО сбила шесть беспилотников в Брянской области - РИА Новости, 14.09.2024

ПВО сбила шесть беспилотников в Брянской области

Атаку БПЛА отражают в Брянской области, уничтожено шесть беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T23:30

2024-09-14T23:30

2024-09-14T23:34

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Брянской области, уничтожено шесть беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружено и уничтожено силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность