https://ria.ru/20240914/pvo-1972675977.html

Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки

Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 14.09.2024

Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer и более 50 беспилотных... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:21

2024-09-14T12:21

2024-09-14T12:26

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безопасность

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer и более 50 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, франция, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф