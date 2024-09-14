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Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer и более 50 беспилотных... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:21
2024-09-14T12:21
2024-09-14T12:26
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer и более 50 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, сша, франция, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Франция, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer за сутки
МО: российская ПВО сбила 3 ракеты ATACMS, 3 авиабомбы Hammer и 53 БПЛА за сутки