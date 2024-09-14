https://ria.ru/20240914/putin-1972706673.html

Во Франции забили тревогу из-за предупреждения Путина

Во Франции забили тревогу из-за предупреждения Путина - РИА Новости, 14.09.2024

Во Франции забили тревогу из-за предупреждения Путина

Во Франции встревожены предупреждением президента России Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт на Украине, пишет Le Monde. "Мы должны сделать все... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:39

2024-09-14T15:39

2024-09-14T16:18

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Во Франции встревожены предупреждением президента России Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт на Украине, пишет Le Monde. "Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий", — цитирует издание французского дипломатического источника. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972697618.html

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в мире, россия, владимир путин, нато, франция