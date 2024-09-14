В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина
Политик Кертен раскрыл угрозы Западу из-за планов разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен предупредил в соцсети X об угрозах Западу из-за планов разрешить бить Украине вглубь России на фоне заявления российского лидера Владимира Путина.
"Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — написал он.
"Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — написал он.
На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.