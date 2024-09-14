Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 14.09.2024 (обновлено: 09:26 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/putin-1972655266.html
В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина
В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина - РИА Новости, 14.09.2024
В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина
Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:25
2024-09-14T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972366877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_355dc7331a4af08c435a45b37fa19d27.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен предупредил в соцсети X об угрозах Западу из-за планов разрешить бить Украине вглубь России на фоне заявления российского лидера Владимира Путина. "Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — написал он. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html
https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972366877_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5bd229fc845de1f8cee5fb6792d81997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина

Политик Кертен раскрыл угрозы Западу из-за планов разрешить ВСУ бить вглубь РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен предупредил в соцсети X об угрозах Западу из-за планов разрешить бить Украине вглубь России на фоне заявления российского лидера Владимира Путина.

"Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — написал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Байден устроил истерику из-за Путина, пишут СМИ
08:53
На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Трамп задал неожиданный вопрос о России
08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала