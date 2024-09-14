https://ria.ru/20240914/putin-1972655266.html

В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина

В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина - РИА Новости, 14.09.2024

В Британии сделали страшный прогноз на фоне заявления Путина

Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T09:25

2024-09-14T09:25

2024-09-14T09:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен предупредил в соцсети X об угрозах Западу из-за планов разрешить бить Украине вглубь России на фоне заявления российского лидера Владимира Путина. "Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — написал он. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html

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в мире, россия, украина