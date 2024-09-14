https://ria.ru/20240914/proekty-1972689788.html

Три новых инвестпроекта планируется реализовать на ТОР в Тутаеве

Три новых инвестпроекта планируется реализовать на ТОР в Тутаеве - РИА Новости, 14.09.2024

Три новых инвестпроекта планируется реализовать на ТОР в Тутаеве

Три новых инвестпроекта в сферах промышленности и туризма планируется реализовать на территории опережающего развития в Тутаеве Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:03

2024-09-14T14:03

2024-09-14T14:03

ярославская область

тутаев

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Три новых инвестпроекта в сферах промышленности и туризма планируется реализовать на территории опережающего развития в Тутаеве Ярославской области, сообщает правительство региона. "Три новых инвестпроекта планируется реализовать на ТОР в Тутаеве. Работа будет проведена в сферах промышленности и туризма", - говорится в сообщении областного правительства. Правительство области уточняет, что подробности будущих проектов обсудили на заседании региональной инвестиционной комиссии под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Губернатор отметил, что в Тутаеве на территории опережающего развития правительство региона предоставляет инвесторам максимально комфортные условия для реализации проектов. "Резиденты получают налоговые и неналоговые льготы, имеют право на финансовую поддержку государственных институтов развития. Открытие новых производств и туристических локаций обеспечивает поступление дополнительных доходов в бюджеты, создание рабочих мест и развитие территорий", - сказал Михаил Евраев. На комиссии отмечалось, что в Тутаеве запланировано строительство гостиницы "Княгиня Ольга" на 10 номеров и ресторана на 70 посадочных мест с общим объемом инвестиций в 150 миллионов рублей. Завершение этого проекта намечено на 2026 год. На берегу Волги будет построен парк-отель со спа-центром, конференц-залами, банной деревней и пляжным клубом. Стоимость этого проекта оценивается в 1,7 миллиарда рублей, срок реализации – до 2027 года. Еще один проект, сообщалось на комиссии, предполагает запуск производства модульных и плавучих домов – хаусботов. Производство будет создано до конца 2025 года, объем инвестиций составит 418 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240914/yaroslavl-1972667595.html

https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972551714.html

тутаев

ярославская область

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тутаев, ярославская область, михаил евраев