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Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР - РИА Новости, 14.09.2024
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23:09 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972762189.html
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР - РИА Новости, 14.09.2024
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:09
2024-09-14T23:09
происшествия
дербент
россия
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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного содержания, сообщили в пресс-службе администрации города. В субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева в Дербенте загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Пожарные из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице. "Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания", – говорится в сообщении. По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку проводит и прокуратура республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, а также правил пожарной безопасности".
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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР

Жителей многоквартирного дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного содержания, сообщили в пресс-службе администрации города.
В субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева в Дербенте загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Пожарные из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице.
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"Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку проводит и прокуратура республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, а также правил пожарной безопасности".
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ПроисшествияДербентРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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