https://ria.ru/20240914/pozhar-1972762189.html

Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР

Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР - РИА Новости, 14.09.2024

Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР

Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T23:09

2024-09-14T23:09

2024-09-14T23:09

происшествия

дербент

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного содержания, сообщили в пресс-службе администрации города. В субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева в Дербенте загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Пожарные из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице. "Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания", – говорится в сообщении. По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку проводит и прокуратура республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, а также правил пожарной безопасности".

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html

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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)