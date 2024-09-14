https://ria.ru/20240914/pozhar-1972762189.html
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР - РИА Новости, 14.09.2024
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:09
2024-09-14T23:09
2024-09-14T23:09
происшествия
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного содержания, сообщили в пресс-службе администрации города. В субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева в Дербенте загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Пожарные из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице. "Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания", – говорится в сообщении. По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку проводит и прокуратура республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, а также правил пожарной безопасности".
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240707/derbent-1958048802.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителей дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
Жителей многоквартирного дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, где произошел пожар, в результате которого погибли два человека, будут размещены в пункте временного содержания, сообщили в пресс-службе администрации города.
В субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева в Дербенте загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Пожарные из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения, они скончались в больнице.
"Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ
по республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку проводит и прокуратура республики, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, а также правил пожарной безопасности".