https://ria.ru/20240914/pozhar-1972756573.html

При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека

При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека - РИА Новости, 14.09.2024

При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека

Два человека погибли в субботу вечером в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте, один ребенок госпитализирован, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:03

2024-09-14T22:03

2024-09-14T22:15

происшествия

дербент

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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Два человека погибли в субботу вечером в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте, один ребенок госпитализирован, сообщили в мэрии города."Сегодня в 18.39 (мск) на пульт ЕДДС Дербента поступила информация о том, что по улице Х. Тагиева, 35е в подвале многоквартирного дома загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой… Службой скорой помощи в центральную городскую больницу Дербента было доставлено трое пострадавших. Двое из них погибли", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние третьего пострадавшего стабильное, это ребенок, он переведен в детское отделение.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

дербент

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происшествия, дербент