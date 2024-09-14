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При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека - РИА Новости, 14.09.2024
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22:03 14.09.2024 (обновлено: 22:15 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972756573.html
При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека
При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека - РИА Новости, 14.09.2024
При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека
Два человека погибли в субботу вечером в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте, один ребенок госпитализирован, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:03
2024-09-14T22:15
происшествия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Два человека погибли в субботу вечером в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте, один ребенок госпитализирован, сообщили в мэрии города."Сегодня в 18.39 (мск) на пульт ЕДДС Дербента поступила информация о том, что по улице Х. Тагиева, 35е в подвале многоквартирного дома загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой… Службой скорой помощи в центральную городскую больницу Дербента было доставлено трое пострадавших. Двое из них погибли", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние третьего пострадавшего стабильное, это ребенок, он переведен в детское отделение.
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происшествия, дербент
Происшествия, Дербент
При пожаре в многоквартирном доме в Дербенте погибли два человека

При пожаре в доме в Дербенте погибли 2 человека, ребенок госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Два человека погибли в субботу вечером в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте, один ребенок госпитализирован, сообщили в мэрии города.
"Сегодня в 18.39 (мск) на пульт ЕДДС Дербента поступила информация о том, что по улице Х. Тагиева, 35е в подвале многоквартирного дома загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой… Службой скорой помощи в центральную городскую больницу Дербента было доставлено трое пострадавших. Двое из них погибли", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние третьего пострадавшего стабильное, это ребенок, он переведен в детское отделение.
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ПроисшествияДербент
 
 
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