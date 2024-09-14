Гладков сообщил о большом количестве пожаров в Шебекино
Гладков: в Шебекино задействуют дополнительные силы для тушения пожаров
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с многочисленными возгораниями в Шебекинском городском округе власти приняли решение о привлечении дополнительной техники, а также о направлении добровольных пожарных дружин из соседних районов.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара в Шебекинском городском округе.
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"В округе большое количество пожаров. Работают 5 пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечены 6 единиц техники. Дал поручение выделить дополнительную технику для ликвидации, а также направить добровольные пожарные дружины из соседних районов", - заявил Гладков.
Он отметил, что сильное задымление в результате горения подстилки и валежника значительно ограничивало видимость, что создавало опасность для движения транспорта. Поэтому было принято решение о временном перекрытии трассы на Шебекино: в районе поворота на Крутой Лог и в районе храма по улице Белгородская. В данный момент движение уже возобновлено.
"К месту возгорания возле ТБО направлен пожарный расчет для организации тушения, привлечены 2 грейдера. Организован подвоз воды, земли для засыпки, комплексов спасательного снаряжения", - добавил Гладков.
Ранее в субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.
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