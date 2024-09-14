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Гладков сообщил о большом количестве пожаров в Шебекино

Гладков сообщил о большом количестве пожаров в Шебекино - РИА Новости, 14.09.2024

Гладков сообщил о большом количестве пожаров в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с многочисленными возгораниями в Шебекинском городском округе власти приняли решение о... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:20

2024-09-14T20:20

2024-09-14T20:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с многочисленными возгораниями в Шебекинском городском округе власти приняли решение о привлечении дополнительной техники, а также о направлении добровольных пожарных дружин из соседних районов. Глава региона в своем Telegram-канале написал, что выехал на место пожара в Шебекинском городском округе. "В округе большое количество пожаров. Работают 5 пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечены 6 единиц техники. Дал поручение выделить дополнительную технику для ликвидации, а также направить добровольные пожарные дружины из соседних районов", - заявил Гладков. Он отметил, что сильное задымление в результате горения подстилки и валежника значительно ограничивало видимость, что создавало опасность для движения транспорта. Поэтому было принято решение о временном перекрытии трассы на Шебекино: в районе поворота на Крутой Лог и в районе храма по улице Белгородская. В данный момент движение уже возобновлено. "К месту возгорания возле ТБО направлен пожарный расчет для организации тушения, привлечены 2 грейдера. Организован подвоз воды, земли для засыпки, комплексов спасательного снаряжения", - добавил Гладков. Ранее в субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины