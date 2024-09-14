Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 14.09.2024 (обновлено: 17:59 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972725898.html
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.09.2024
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:50
2024-09-14T17:59
происшествия
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972727648_0:0:715:402_1920x0_80_0_0_0369230d09879fdc2ffc13848ea35f76.jpg
ВОЛГОГРАД, 14 сен — РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, в субботу днем произошел пожар в квартире на седьмом этаже в Дзержинском районе Волгоград. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 16.28 мск на площади 100 квадратных метров. "Эвакуировано 56 человек, спасено 14 человек, четверо пострадали - госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972727648_7:0:622:461_1920x0_80_0_0_dc9dfafbf82bfa003015a455a2850bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека

МЧС: при пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали 4 человека

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в многоэтажном доме по улице Расула Гамзатова в Волгограде
Место пожара в многоэтажном доме по улице Расула Гамзатова в Волгограде - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в многоэтажном доме по улице Расула Гамзатова в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 сен — РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу днем произошел пожар в квартире на седьмом этаже в Дзержинском районе Волгоград. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 16.28 мск на площади 100 квадратных метров.
"Эвакуировано 56 человек, спасено 14 человек, четверо пострадали - госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьДзержинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала