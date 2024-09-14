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При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека

При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.09.2024

При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:50

2024-09-14T17:50

2024-09-14T17:59

происшествия

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 14 сен — РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, в субботу днем произошел пожар в квартире на седьмом этаже в Дзержинском районе Волгоград. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 16.28 мск на площади 100 квадратных метров. "Эвакуировано 56 человек, спасено 14 человек, четверо пострадали - госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)