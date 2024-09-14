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При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека - РИА Новости, 14.09.2024
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:50
2024-09-14T17:50
2024-09-14T17:59
происшествия
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 14 сен — РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. По информации ведомства, в субботу днем произошел пожар в квартире на седьмом этаже в Дзержинском районе Волгоград. Отмечается, что пожар был ликвидирован в 16.28 мск на площади 100 квадратных метров. "Эвакуировано 56 человек, спасено 14 человек, четверо пострадали - госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали четыре человека
МЧС: при пожаре в многоэтажке в Волгограде пострадали 4 человека