https://ria.ru/20240914/polsha-1972693801.html
В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию
В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию - РИА Новости, 14.09.2024
В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию
Польская оппозиция проводит уличную акцию в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:25
2024-09-14T14:25
2024-09-14T15:59
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ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Польская оппозиция проводит уличную акцию в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие организовала крупнейшая оппозиционная партия страны "Право и справедливость" (PiS). Митингующие собрались возле здания министерства юстиции. В манифестации принимают участие несколько тысяч человек. Они принесли бело-красные флаги и плакаты с антиправительственными лозунгами, некоторые из которых содержат ненормативную лексику и критику в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска.Акцию возглавляет председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский."Наш протест является противодействием деятельности правящей коалиции. Они хотят нарушать закон, принять пакт о миграции, переселять к нам мигрантов из Германии и Италии. Они атакуют костел, польский язык, нашу независимость. <...> Мы протестуем против нарушения принципов демократии", — заявил он.Политик также объявил сбор подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран ЕС. По его словам, необходимое количество — 600-700 тысяч подписей.Представители правящей коалиции критически отнеслись к субботнему митингу. Так, депутат ЕП и бывший министр юстиции Польши Кшиштоф Смишек считает, что Качиньский "не вернулся с другой планеты в реальность"."Привык, что прокуратура, полиция и суды были на его стороне. Сегодня нет священных коров. Качиньский может митинговать, потому что у нас есть свобода собраний", — сказал он.Тем не менее в сегодняшней демонстрации, по мнению европарламентария, приняли участие люди, получившие финансовую выгоду из-за связей с PiS.Оппозиция во главе с "Правом и справедливостью" регулярно обвиняет правительство Туска в том, что оно согласится на продвигаемый Брюсселем механизм принудительной релокации нелегальных мигрантов, после чего тысячи людей направят в Польшу.
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
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Антиправительственная акция оппозиции в центре Варшавы
Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию.
Протестующие недовольны действиями правящей коалиции во главе с Туском, в частности, уголовным преследованием ряда бывших чиновников и редакционной политикой государственных СМИ.
2024-09-14T14:25
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польша, варшава, германия, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость, европарламент, в мире, евросоюз
Польша, Варшава, Германия, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость, Европарламент, В мире, Евросоюз
В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию
В Варшаве проходит акция оппозиции во главе с председателем PiS Качиньским
ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Польская оппозиция проводит уличную акцию в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовала крупнейшая оппозиционная партия страны "Право и справедливость
" (PiS). Митингующие собрались возле здания министерства юстиции.
В манифестации принимают участие несколько тысяч человек. Они принесли бело-красные флаги и плакаты с антиправительственными лозунгами, некоторые из которых содержат ненормативную лексику и критику в адрес премьер-министра Польши
Дональда Туска.
Акцию возглавляет председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский
.
"Наш протест является противодействием деятельности правящей коалиции. Они хотят нарушать закон, принять пакт о миграции, переселять к нам мигрантов из Германии и Италии. Они атакуют костел, польский язык, нашу независимость. <...> Мы протестуем против нарушения принципов демократии", — заявил он.
Политик также объявил сбор подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран ЕС. По его словам, необходимое количество — 600-700 тысяч подписей.
Представители правящей коалиции критически отнеслись к субботнему митингу. Так, депутат ЕП и бывший министр юстиции Польши Кшиштоф Смишек считает, что Качиньский "не вернулся с другой планеты в реальность".
"Привык, что прокуратура, полиция и суды были на его стороне. Сегодня нет священных коров. Качиньский может митинговать, потому что у нас есть свобода собраний", — сказал он.
Тем не менее в сегодняшней демонстрации, по мнению европарламентария, приняли участие люди, получившие финансовую выгоду из-за связей с PiS.
Оппозиция во главе с "Правом и справедливостью" регулярно обвиняет правительство Туска в том, что оно согласится на продвигаемый Брюсселем механизм принудительной релокации нелегальных мигрантов, после чего тысячи людей направят в Польшу.