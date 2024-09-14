https://ria.ru/20240914/polsha-1972693801.html

В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию

В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию - РИА Новости, 14.09.2024

В Варшаве оппозиция вышла на уличную акцию

Польская оппозиция проводит уличную акцию в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:25

2024-09-14T14:25

2024-09-14T15:59

польша

варшава

германия

ярослав качиньский

дональд туск

право и справедливость

европарламент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972704006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfb8c220d93120809c907d35ecbb35ce.jpg

ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Польская оппозиция проводит уличную акцию в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие организовала крупнейшая оппозиционная партия страны "Право и справедливость" (PiS). Митингующие собрались возле здания министерства юстиции. В манифестации принимают участие несколько тысяч человек. Они принесли бело-красные флаги и плакаты с антиправительственными лозунгами, некоторые из которых содержат ненормативную лексику и критику в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска.Акцию возглавляет председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский."Наш протест является противодействием деятельности правящей коалиции. Они хотят нарушать закон, принять пакт о миграции, переселять к нам мигрантов из Германии и Италии. Они атакуют костел, польский язык, нашу независимость. <...> Мы протестуем против нарушения принципов демократии", — заявил он.Политик также объявил сбор подписей для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран ЕС. По его словам, необходимое количество — 600-700 тысяч подписей.Представители правящей коалиции критически отнеслись к субботнему митингу. Так, депутат ЕП и бывший министр юстиции Польши Кшиштоф Смишек считает, что Качиньский "не вернулся с другой планеты в реальность"."Привык, что прокуратура, полиция и суды были на его стороне. Сегодня нет священных коров. Качиньский может митинговать, потому что у нас есть свобода собраний", — сказал он.Тем не менее в сегодняшней демонстрации, по мнению европарламентария, приняли участие люди, получившие финансовую выгоду из-за связей с PiS.Оппозиция во главе с "Правом и справедливостью" регулярно обвиняет правительство Туска в том, что оно согласится на продвигаемый Брюсселем механизм принудительной релокации нелегальных мигрантов, после чего тысячи людей направят в Польшу.

https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html

https://ria.ru/20240622/migranty-1954657577.html

https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

польша

варшава

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственная акция оппозиции в центре Варшавы Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию. Протестующие недовольны действиями правящей коалиции во главе с Туском, в частности, уголовным преследованием ряда бывших чиновников и редакционной политикой государственных СМИ. 2024-09-14T14:25 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, варшава, германия, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость, европарламент, в мире, евросоюз