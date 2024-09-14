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В Ленинградской области мужчины с бензопилами устроили погром в магазине
В Ленинградской области мужчины с бензопилами устроили погром в магазине - РИА Новости, 14.09.2024
В Ленинградской области мужчины с бензопилами устроили погром в магазине
Трое пьяных жителей Ленинградской области и уроженец Ставрополья при помощи бензопил устроили погром в продовольственном магазине, они задержаны, сообщила... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:38
2024-09-14T11:38
2024-09-14T11:38
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Трое пьяных жителей Ленинградской области и уроженец Ставрополья при помощи бензопил устроили погром в продовольственном магазине, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Как информирует ведомство, около 9 часов вечера в четверг в полицию поступило сообщение о конфликте между персоналом и посетителями продовольственного магазина в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти. "Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что около 20:40 в помещение магазина вошли четверо неизвестных и в присутствии посетителей и обслуживающего персонала магазина двумя бензопилами повредили имущество магазина, после чего с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУМВД. Вечером того же дня в деревянном вагоне-бытовке задержали трех нетрезвых жителей города Выборг Ленинградской области 17-18 лет и 32-летнего жителя Ставропольского края. "Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Сумма причиненного магазину ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заключают в региональном главке МВД РФ.
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ленинградская область
всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
В Ленинградской области мужчины с бензопилами устроили погром в магазине
В Ленинградской области пьяные мужчины с бензопилами устроили погром в магазине