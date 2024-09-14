https://ria.ru/20240914/pogibshie-1972759054.html

Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения

Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения - РИА Новости, 14.09.2024

Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения

Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:34

2024-09-14T22:34

2024-09-14T22:37

происшествия

дербент

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после отравления продуктами горения, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным мэрии Дербента, в субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них погибли. "Жильцы девятиэтажки на улице Тагиева сообщили о задымлении в подвале. Произошло замыкание электрощитовой без последующего горения. Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения. К сожалению, они скончались в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего из дома эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей. Еще 15 жильцов спасли.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html

дербент

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происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)