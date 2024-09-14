https://ria.ru/20240914/pogibshie-1972759054.html
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения - РИА Новости, 14.09.2024
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения
Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:34
2024-09-14T22:34
2024-09-14T22:37
происшествия
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после отравления продуктами горения, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным мэрии Дербента, в субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них погибли. "Жильцы девятиэтажки на улице Тагиева сообщили о задымлении в подвале. Произошло замыкание электрощитовой без последующего горения. Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения. К сожалению, они скончались в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего из дома эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей. Еще 15 жильцов спасли.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
https://ria.ru/20240831/pozhar-1969653640.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения в лифте