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Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения - РИА Новости, 14.09.2024
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22:34 14.09.2024 (обновлено: 22:37 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/pogibshie-1972759054.html
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения - РИА Новости, 14.09.2024
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения
Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:34
2024-09-14T22:37
происшествия
дербент
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после отравления продуктами горения, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным мэрии Дербента, в субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них погибли. "Жильцы девятиэтажки на улице Тагиева сообщили о задымлении в подвале. Произошло замыкание электрощитовой без последующего горения. Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения. К сожалению, они скончались в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего из дома эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей. Еще 15 жильцов спасли.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения

Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения в лифте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 14 сен - РИА Новости. Погибшие в результате пожара в многоквартирном доме в Дербенте - девочка-подросток и ее мать, они были эвакуированы из лифта и скончались в больнице после отравления продуктами горения, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным мэрии Дербента, в субботу вечером в подвале многоквартирного дома по улице Тагиева загорелся электрический щиток, в результате чего произошло задымление подъезда и лифтовой. Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них погибли.
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"Жильцы девятиэтажки на улице Тагиева сообщили о задымлении в подвале. Произошло замыкание электрощитовой без последующего горения. Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения. К сожалению, они скончались в больнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего из дома эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей. Еще 15 жильцов спасли.
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ПроисшествияДербентРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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