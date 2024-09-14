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Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 14.09.2024 (обновлено: 23:53 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/plennye-1972760877.html
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву - РИА Новости, 14.09.2024
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда". РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:49
2024-09-14T23:53
специальная военная операция на украине
россия
москва
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда". "Сто три возвращенных военнослужащих доставлены в Москву. Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны", — говорится в сообщении.Ранее в субботу Минобороны заявило о состоявшемся обмене российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 солдат ВСУ. Как отметили в ведомстве, возвращение россиян состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 14 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 13 100 военнослужащих и 110 танков.
https://ria.ru/20240914/istrebitel-1972706767.html
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россия
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Кадры возвращения из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных.
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россия, москва, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву

Освобожденные из украинского плена 103 российских бойца приехали в Москву

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда".
"Сто три возвращенных военнослужащих доставлены в Москву. Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны", — говорится в сообщении.
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Вчера, 15:39
Ранее в субботу Минобороны заявило о состоявшемся обмене российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 солдат ВСУ. Как отметили в ведомстве, возвращение россиян состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 14 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 13 100 военнослужащих и 110 танков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВалерий Герасимов
 
 
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