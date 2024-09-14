https://ria.ru/20240914/plennye-1972760877.html
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву - РИА Новости, 14.09.2024
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда". РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:49
2024-09-14T22:49
2024-09-14T23:53
специальная военная операция на украине
россия
москва
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972697086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d0e54f2ce191bd020bcbdd52437f0e1.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда". "Сто три возвращенных военнослужащих доставлены в Москву. Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны", — говорится в сообщении.Ранее в субботу Минобороны заявило о состоявшемся обмене российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 солдат ВСУ. Как отметили в ведомстве, возвращение россиян состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 14 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 13 100 военнослужащих и 110 танков.
https://ria.ru/20240914/istrebitel-1972706767.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
россия
москва
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972697086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_346bcdfdf7ed3049dc674142c98b54bf.jpg
Кадры возвращения из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных.
2024-09-14T22:49
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов
Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву
Освобожденные из украинского плена 103 российских бойца приехали в Москву