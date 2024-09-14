https://ria.ru/20240914/plennye-1972760877.html

Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву

Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву - РИА Новости, 14.09.2024

Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву

Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда". РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:49

2024-09-14T22:49

2024-09-14T23:53

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москва

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

валерий герасимов

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобожденные из украинского плена российские военные приехали в Москву, передает телеканал "Звезда". "Сто три возвращенных военнослужащих доставлены в Москву. Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны", — говорится в сообщении.Ранее в субботу Минобороны заявило о состоявшемся обмене российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 103 солдат ВСУ. Как отметили в ведомстве, возвращение россиян состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 14 сентября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 13 100 военнослужащих и 110 танков.

https://ria.ru/20240914/istrebitel-1972706767.html

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Кадры возвращения из плена российских военных Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных. 2024-09-14T22:49 true PT0M50S

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россия, москва, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов