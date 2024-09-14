https://ria.ru/20240914/plennye-1972687588.html
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 14.09.2024
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:36
2024-09-14T13:36
2024-09-14T13:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена 14 сентября 2024 года посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", сообщили в военном ведомстве.Ранее стало известно о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Все они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ
МО РФ: российских военных вернули из плена ВСУ благодаря посредничеству ОАЭ