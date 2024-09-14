Рейтинг@Mail.ru
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 14.09.2024 (обновлено: 13:44 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/plennye-1972687588.html
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 14.09.2024
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:36
2024-09-14T13:44
специальная военная операция на украине
россия
оаэ
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
белоруссия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972686426_0:50:1531:911_1920x0_80_0_0_d6849d9ff6cec5fee075258ee7d78772.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена 14 сентября 2024 года посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", сообщили в военном ведомстве.Ранее стало известно о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Все они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
оаэ
курская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972686426_0:0:1300:974_1920x0_80_0_0_c5f494b3731b3473ceed9c4619815cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, белоруссия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, ОАЭ, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Белоруссия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ

МО РФ: российских военных вернули из плена ВСУ благодаря посредничеству ОАЭ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена 14 сентября 2024 года посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", сообщили в военном ведомстве.
Ранее стало известно о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Все они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОАЭКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьБелоруссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала