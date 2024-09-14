https://ria.ru/20240914/plennye-1972687588.html

Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ

Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ - РИА Новости, 14.09.2024

Российских военных вернули из плена благодаря посредничеству ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:36

2024-09-14T13:36

2024-09-14T13:44

специальная военная операция на украине

россия

оаэ

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

белоруссия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972686426_0:50:1531:911_1920x0_80_0_0_d6849d9ff6cec5fee075258ee7d78772.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении более ста российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена 14 сентября 2024 года посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", сообщили в военном ведомстве.Ранее стало известно о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Все они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

оаэ

курская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оаэ, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, белоруссия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)