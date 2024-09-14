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В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 14.09.2024 (обновлено: 15:44 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области
Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:30
2024-09-14T15:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны."Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Там отметили, что возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
россия
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Кадры возвращения из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных.
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россия, курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области

В Россию вернулись 103 военных, захваченных в плен в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны.
«
"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", — добавили в военном ведомстве.
Там отметили, что возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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