https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области
Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:30
2024-09-14T13:30
2024-09-14T15:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны."Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Там отметили, что возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры возвращения из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных.
2024-09-14T13:30
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области
В Россию вернулись 103 военных, захваченных в плен в Курской области