https://ria.ru/20240914/plennye-1972686056.html

В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области

В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024

В Россию вернулись более ста военных, захваченных в плен в Курской области

Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:30

2024-09-14T13:30

2024-09-14T15:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих, захваченных в Курской области, заявили в Минобороны."Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", — добавили в военном ведомстве.Там отметили, что возвращение россиян из плена состоялось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.Сейчас освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Затем их доставят на лечение и реабилитацию в Москву.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 108 танков.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры возвращения из плена российских военных Минобороны РФ показало кадры возвращения из плена группы российских военных. 2024-09-14T13:30 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы рф, безопасность