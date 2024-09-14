https://ria.ru/20240914/peskov--1972741607.html

Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир

Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир - РИА Новости, 14.09.2024

Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир

КВН - это прекрасный образец мягкой силы, которая поддерживает общность русскоязычного пространства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:53

2024-09-14T19:53

2024-09-14T19:53

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КВН - это прекрасный образец мягкой силы, которая поддерживает общность русскоязычного пространства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "КВН - это прекрасное то, что мы сейчас называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН. Огромное количество людей - и мне кажется, это очень важно, и зачастую это важнее, чем даже какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах. КВН - это гораздо эффективнее и важнее с точки зрения поддержания общности русскоязычного пространства", - сказал Песков в телефильме о бессменном ведущем передачи Александре Маслякове, который был показан в эфире Первого канала. Песков также отметил роль Маслякова в развитии отечественного телевидения. "Он завершил свой блестящий путь, он прожил красивую, элегантную и славную жизнь. Мы его будем помнить", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html

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александр масляков, квн, дмитрий песков, свердловск, москва, россия, общество