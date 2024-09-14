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Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир - РИА Новости, 14.09.2024
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19:53 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/peskov--1972741607.html
Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир
Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир - РИА Новости, 14.09.2024
Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир
КВН - это прекрасный образец мягкой силы, которая поддерживает общность русскоязычного пространства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:53
2024-09-14T19:53
александр масляков
квн
дмитрий песков
свердловск
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КВН - это прекрасный образец мягкой силы, которая поддерживает общность русскоязычного пространства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "КВН - это прекрасное то, что мы сейчас называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН. Огромное количество людей - и мне кажется, это очень важно, и зачастую это важнее, чем даже какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах. КВН - это гораздо эффективнее и важнее с точки зрения поддержания общности русскоязычного пространства", - сказал Песков в телефильме о бессменном ведущем передачи Александре Маслякове, который был показан в эфире Первого канала. Песков также отметил роль Маслякова в развитии отечественного телевидения. "Он завершил свой блестящий путь, он прожил красивую, элегантную и славную жизнь. Мы его будем помнить", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html
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александр масляков, квн, дмитрий песков, свердловск, москва, россия, общество
Александр Масляков, КВН, Дмитрий Песков, Свердловск, Москва, Россия, Общество
Песков назвал КВН мягкой силой, которая объединяет русскоязычный мир

Песков назвал КВН образцом мягкой силы, которая объединяет русскоязычный мир

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КВН - это прекрасный образец мягкой силы, которая поддерживает общность русскоязычного пространства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"КВН - это прекрасное то, что мы сейчас называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН. Огромное количество людей - и мне кажется, это очень важно, и зачастую это важнее, чем даже какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах. КВН - это гораздо эффективнее и важнее с точки зрения поддержания общности русскоязычного пространства", - сказал Песков в телефильме о бессменном ведущем передачи Александре Маслякове, который был показан в эфире Первого канала.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20
Песков также отметил роль Маслякова в развитии отечественного телевидения.
"Он завершил свой блестящий путь, он прожил красивую, элегантную и славную жизнь. Мы его будем помнить", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве.
Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.
Ведущий и президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков на юбилейном спецпроекте КВН-45 в театре Советской Армии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков
8 сентября, 21:46
 
Александр МасляковКВНДмитрий ПесковСвердловскМоскваРоссияОбщество
 
 
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