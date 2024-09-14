https://ria.ru/20240914/pentagon-1972633968.html

США заключили контракт на строительство судов-заправщиков для ВМС

США заключили контракт на строительство судов-заправщиков для ВМС - РИА Новости, 14.09.2024

США заключили контракт на строительство судов-заправщиков для ВМС

США заключили контракт в объеме более 6,7 миллиарда долларов для строительства судов-заправщиков для нужд американских Военно-морских сил, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T00:16

2024-09-14T00:16

2024-09-14T00:24

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США заключили контракт в объеме более 6,7 миллиарда долларов для строительства судов-заправщиков для нужд американских Военно-морских сил, сообщили в Пентагоне."Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт на закупки с фиксированной ценой на сумму 6,75 миллиарда долларов на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205", - указано в заявлении ведомства.Работы будут проводиться в интересах и из бюджета ВМС США. Ожидается, что строительство заправщиков завершится к январю 2035 года.

https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html

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сан-диего

калифорния

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сша, министерство обороны сша, в мире, сан-диего, калифорния