https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html

Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме

Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме - РИА Новости, 14.09.2024

Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме

Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, Катюша спустя определенное время вернется в Китай, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:47

2024-09-14T02:47

2024-09-14T02:47

китай

россия

сша

владимир бурматов

госдума рф

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, Катюша спустя определенное время вернется в Китай, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. Двадцать четвертого августа панде исполнился год. "Россия заинтересована в том, чтобы все условия были соблюдены, потому что мы очень ответственно к этому относимся. Для них (панд - ред.) созданы уникальные условия и с точки зрения заботы о них, и людей, которые с ними работают, настоящие профессионалы. Я считаю, что мы должны быть благодарны Китаю за то, что у нас есть возможность увидеть этих животных. К ним отношение будет самое скрупулезное с точки зрения соблюдения всех правил. Поэтому и дальнейшие все вопросы зависят от такого, насколько будут правила соблюдаться, а они будут соблюдаться, конечно же, буквально", - сказал Бурматов, отвечая на вопрос о будущем панды Катюши. По мнению парламентария, то, что китайская сторона предоставила России двух панд, - это показатель большого доверия к нашей стране. Он подчеркнул, что ранее КНР забрала несколько особей из США, "это одно отношение, а к нам другое отношение". Бурматов также отметил, что потомство у панд может появляться многократно в условиях содержания в зоопарках, поэтому не надо переживать из-за этого. "Животное в определенный период вернется в страну, откуда нам его передали", - заключил он. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую "дипломатию панд", периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.

https://ria.ru/20240827/katyusha-1968839477.html

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китай, россия, сша, владимир бурматов, госдума рф, московский зоопарк, общество