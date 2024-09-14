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Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме - РИА Новости, 14.09.2024
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02:47 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html
Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме
Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме - РИА Новости, 14.09.2024
Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме
Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, Катюша спустя определенное время вернется в Китай, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:47
2024-09-14T02:47
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владимир бурматов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, Катюша спустя определенное время вернется в Китай, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. Двадцать четвертого августа панде исполнился год. "Россия заинтересована в том, чтобы все условия были соблюдены, потому что мы очень ответственно к этому относимся. Для них (панд - ред.) созданы уникальные условия и с точки зрения заботы о них, и людей, которые с ними работают, настоящие профессионалы. Я считаю, что мы должны быть благодарны Китаю за то, что у нас есть возможность увидеть этих животных. К ним отношение будет самое скрупулезное с точки зрения соблюдения всех правил. Поэтому и дальнейшие все вопросы зависят от такого, насколько будут правила соблюдаться, а они будут соблюдаться, конечно же, буквально", - сказал Бурматов, отвечая на вопрос о будущем панды Катюши. По мнению парламентария, то, что китайская сторона предоставила России двух панд, - это показатель большого доверия к нашей стране. Он подчеркнул, что ранее КНР забрала несколько особей из США, "это одно отношение, а к нам другое отношение". Бурматов также отметил, что потомство у панд может появляться многократно в условиях содержания в зоопарках, поэтому не надо переживать из-за этого. "Животное в определенный период вернется в страну, откуда нам его передали", - заключил он. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую "дипломатию панд", периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.
https://ria.ru/20240827/katyusha-1968839477.html
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китай, россия, сша, владимир бурматов, госдума рф, московский зоопарк, общество
Китай, Россия, США, Владимир Бурматов, Госдума РФ, Московский зоопарк, Общество
Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, считают в Госдуме

Депутат Бурматов: панда Катюша спустя определенное время вернется в Китай

© Московский зоопарк/TelegramПанда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука
Панда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Московский зоопарк/Telegram
Панда Катюша из Московского зоопарка с подаренным самолетом из бамбука. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия ответственно относится к условиям пребывания панд, Катюша спустя определенное время вернется в Китай, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. Двадцать четвертого августа панде исполнился год.
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"Россия заинтересована в том, чтобы все условия были соблюдены, потому что мы очень ответственно к этому относимся. Для них (панд - ред.) созданы уникальные условия и с точки зрения заботы о них, и людей, которые с ними работают, настоящие профессионалы. Я считаю, что мы должны быть благодарны Китаю за то, что у нас есть возможность увидеть этих животных. К ним отношение будет самое скрупулезное с точки зрения соблюдения всех правил. Поэтому и дальнейшие все вопросы зависят от такого, насколько будут правила соблюдаться, а они будут соблюдаться, конечно же, буквально", - сказал Бурматов, отвечая на вопрос о будущем панды Катюши.
По мнению парламентария, то, что китайская сторона предоставила России двух панд, - это показатель большого доверия к нашей стране. Он подчеркнул, что ранее КНР забрала несколько особей из США, "это одно отношение, а к нам другое отношение".
Бурматов также отметил, что потомство у панд может появляться многократно в условиях содержания в зоопарках, поэтому не надо переживать из-за этого.
"Животное в определенный период вернется в страну, откуда нам его передали", - заключил он.
Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков. КНР практикует так называемую "дипломатию панд", периодически рассылая их в разные страны. Панды при этом продолжают считаться собственностью Китая так же, как и их потомство.
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