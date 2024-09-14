https://ria.ru/20240914/otravlenie-1972755825.html

В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра

В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра - РИА Новости, 14.09.2024

В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра

Порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:47

2024-09-14T21:47

2024-09-14T23:05

происшествия

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россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказали в ведомстве. По предварительным данным следствия, в субботу порядка 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Установлено, что все они обедали в столовой одного из социальных центров столицы. "В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в столичном ГСУ СК.

https://ria.ru/20240912/karelija-1972383411.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)