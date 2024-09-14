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В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра - РИА Новости, 14.09.2024
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21:47 14.09.2024 (обновлено: 23:05 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/otravlenie-1972755825.html
В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра
В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра - РИА Новости, 14.09.2024
В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра
Порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:47
2024-09-14T23:05
происшествия
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россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказали в ведомстве. По предварительным данным следствия, в субботу порядка 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Установлено, что все они обедали в столовой одного из социальных центров столицы. "В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в столичном ГСУ СК.
https://ria.ru/20240912/karelija-1972383411.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра

В столовой социального центра в Москве отравились порядка 20 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказали в ведомстве.
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По предварительным данным следствия, в субботу порядка 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Установлено, что все они обедали в столовой одного из социальных центров столицы.
"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в столичном ГСУ СК.
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