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Новый глава "Движения Первых" прокомментировал свое назначение - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/orlov-1972749548.html
Новый глава "Движения Первых" прокомментировал свое назначение
Новый глава "Движения Первых" прокомментировал свое назначение - РИА Новости, 14.09.2024
Новый глава "Движения Первых" прокомментировал свое назначение
Назначенный на должность председателя правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов заявил РИА Новости, что гордится тем, что... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:55
2024-09-14T20:55
специальная военная операция на украине
россия
кизнерский район
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
григорий гуров
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Назначенный на должность председателя правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов заявил РИА Новости, что гордится тем, что ему выпала честь возглавить движение. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил участника спецоперации, героя России Артура Орлова новым председателем правления "Движение Первых". "Горжусь тем, что мне выпала честь возглавить организацию, участниками которой являются более 7 миллионов детей и подростков. Сам я являюсь отцом двух прекрасных дочек, поэтому постараюсь делиться теми нравственными ценностями и ориентирами, которые традиционно были в моей семье. Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе движения отметили, что Орлов находится на действующей военной службе с 2006 года. "В настоящее время – участник программы "Время героев" — кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО для подготовки кадров для государственной службы", - добавили в организации. Кроме того, Орлов является участником боевых действий. Он принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике в 2016 году, а также в спецоперации, где и был удостоен звания Героя Российской Федерации. Также Орлов участвовал в конкурсе полевой выучки "Танковый биатлон" в 2014–2015 годах, где занял первое место среди танковых экипажей Центрального военного округа и третье место на всероссийском этапе, отметили в организации. Ранее занимавший пост председателя правления "Движение Первых" Григорий Гуров был назначен главой Росмолодежи. Артур Орлов - командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, майор гвардии. Родился 16 марта 1989 года в посёлке Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Орлову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда".
https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html
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россия
кизнерский район
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россия, кизнерский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, григорий гуров, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кизнерский район, Удмуртская Республика (Удмуртия), Владимир Путин, Григорий Гуров, Политика
Новый глава "Движения Первых" прокомментировал свое назначение

Орлов: горжусь тем, что мне выпала честь возглавить "Движение Первых"

© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTubeУчастник СВО Артур Орлов
Участник СВО Артур Орлов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube
Участник СВО Артур Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Назначенный на должность председателя правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов заявил РИА Новости, что гордится тем, что ему выпала честь возглавить движение.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил участника спецоперации, героя России Артура Орлова новым председателем правления "Движение Первых".
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"Горжусь тем, что мне выпала честь возглавить организацию, участниками которой являются более 7 миллионов детей и подростков. Сам я являюсь отцом двух прекрасных дочек, поэтому постараюсь делиться теми нравственными ценностями и ориентирами, которые традиционно были в моей семье. Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе движения отметили, что Орлов находится на действующей военной службе с 2006 года.
"В настоящее время – участник программы "Время героев" — кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО для подготовки кадров для государственной службы", - добавили в организации.
Кроме того, Орлов является участником боевых действий. Он принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике в 2016 году, а также в спецоперации, где и был удостоен звания Героя Российской Федерации. Также Орлов участвовал в конкурсе полевой выучки "Танковый биатлон" в 2014–2015 годах, где занял первое место среди танковых экипажей Центрального военного округа и третье место на всероссийском этапе, отметили в организации.
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Ранее занимавший пост председателя правления "Движение Первых" Григорий Гуров был назначен главой Росмолодежи.
Артур Орлов - командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, майор гвардии. Родился 16 марта 1989 года в посёлке Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Орлову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКизнерский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинГригорий ГуровПолитика
 
 
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