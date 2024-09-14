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Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых" - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 14.09.2024 (обновлено: 21:18 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/orlov-1972744589.html
Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых"
Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых" - РИА Новости, 14.09.2024
Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых"
Президент Владимир Путин назначил участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления "Движения первых", следует из указа на портале... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:16
2024-09-14T21:18
политика
специальная военная операция на украине
россия
кизнерский район
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
григорий гуров
сирия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления "Движения первых", следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", — говорится в документе.Сам Орлов заявил, что для него большая честь возглавить организацию, в которой участвуют более семи миллионов детей и подростков. "Постараюсь делиться нравственными ценностями и ориентирами. &lt;...&gt; Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству", — сказал он.Артур Орлов — командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, гвардии майор. Родился 16 марта 1989 года в поселке Кизнер в Удмуртии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвует в программе "Время героев".Как сообщили в пресс-службе "Движения первых", Орлов находится на действующей военной службе с 2006-го. Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, а также в спецоперации на Украине.За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали "Золотая Звезда".
https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html
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россия
кизнерский район
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политика, россия, кизнерский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, григорий гуров, сирия, украина
Политика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Кизнерский район, Удмуртская Республика (Удмуртия), Владимир Путин, Григорий Гуров, Сирия, Украина
Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых"

Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления "Движения первых"

© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTubeУчастник СВО Артур Орлов
Участник СВО Артур Орлов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube
Участник СВО Артур Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления "Движения первых", следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", — говорится в документе.
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Сам Орлов заявил, что для него большая честь возглавить организацию, в которой участвуют более семи миллионов детей и подростков.
"Постараюсь делиться нравственными ценностями и ориентирами. <...> Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству", — сказал он.

В субботу стало известно, что ранее занимавшего пост председателя правления "Движения первых" Григория Гурова назначили главой Росмолодежи.

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Артур Орлов — командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, гвардии майор. Родился 16 марта 1989 года в поселке Кизнер в Удмуртии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвует в программе "Время героев".
Как сообщили в пресс-службе "Движения первых", Орлов находится на действующей военной службе с 2006-го. Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, а также в спецоперации на Украине.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали "Золотая Звезда".
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияКизнерский районУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинГригорий ГуровСирияУкраина
 
 
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