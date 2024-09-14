https://ria.ru/20240914/orlov-1972744589.html

Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых"

Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых" - РИА Новости, 14.09.2024

Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых"

Президент Владимир Путин назначил участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления "Движения первых", следует из указа на портале... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:16

2024-09-14T20:16

2024-09-14T21:18

политика

специальная военная операция на украине

россия

кизнерский район

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

григорий гуров

сирия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления "Движения первых", следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Орлова Артура Валерьевича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", — говорится в документе.Сам Орлов заявил, что для него большая честь возглавить организацию, в которой участвуют более семи миллионов детей и подростков. "Постараюсь делиться нравственными ценностями и ориентирами. <...> Это крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, любовь к Родине и служение Отечеству", — сказал он.Артур Орлов — командир танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, гвардии майор. Родился 16 марта 1989 года в поселке Кизнер в Удмуртии. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Участвует в программе "Время героев".Как сообщили в пресс-службе "Движения первых", Орлов находится на действующей военной службе с 2006-го. Принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016 году, а также в спецоперации на Украине.За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России с вручением знака особого отличия — медали "Золотая Звезда".

https://ria.ru/20240912/geroy-1972344603.html

https://ria.ru/20240909/matvienko-1971686055.html

https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html

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кизнерский район

удмуртская республика (удмуртия)

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политика, россия, кизнерский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, григорий гуров, сирия, украина