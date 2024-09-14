https://ria.ru/20240914/orban-1972759861.html

Орбан пошутил, что в Венгрии Шварценеггера узнают лучше, чем его

Орбан пошутил, что в Венгрии Шварценеггера узнают лучше, чем его - РИА Новости, 14.09.2024

Орбан пошутил, что в Венгрии Шварценеггера узнают лучше, чем его

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, где он отвозит актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в фитнес-центр в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:39

2024-09-14T22:39

2024-09-14T22:39

в мире

будапешт

венгрия

калифорния

виктор орбан

арнольд шварценеггер

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БУДАПЕШТ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, где он отвозит актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в фитнес-центр в Будапеште, пошутив при этом, что туристы в городе лучше узнают американскую звезду, чем венгерского премьера, а Шварцнеггер назвал Орбана пунктуальным шофером. На кадрах, опубликованных в соцсети Facebook*, запечатлено, как Шварценеггер подъезжает к зданию венгерского правительства, они с Орбаном дружески приветствуют друг друга, обмениваются книгами с дарственными надписями, затем актер фотографируется за рабочим столом в кабинете венгерского премьера, а потом они отправляются в фитнес-центр, где Шварцнеггер раньше тренировался, при этом Орбан сам садится за руль. "Сейчас они заметили, кто ты. Они не знают, кто я, потому что иностранцы, они тебя знают, не меня. Они даже не догадываются, кто я, а тебя узнали", - сказал Орбан, когда их автомобиль проехал мимо туристической прогулочной машины. "Думаю, они знают, кто ты. В Будапеште я получил лучший сервис. Премьер-министр Орбан покатал меня на своей машине. Хороший шофер, всегда вовремя", - ответил Шварценеггер. "Ты в надежных руках", - добавил венгерский премьер. Ранее Орбан разместил фотографию совместной тренировки с Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта. Шварценеггер несколько лет назад посещал тот же фитнес-центр, когда в Будапеште проходили съемки фильма "Терминатор: Тёмные судьбы". Венгерские СМИ недавно обратили внимание, что Орбан заметно похудел после тренировок с гирями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240705/vnukovo-1957619221.html

https://ria.ru/20240906/orban-1971073521.html

будапешт

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в мире, будапешт, венгрия, калифорния, виктор орбан, арнольд шварценеггер