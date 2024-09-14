https://ria.ru/20240914/orban--1972731225.html
Орбан выложил фотографию с тренировки со Шварценеггером в Будапеште
Орбан выложил фотографию с тренировки со Шварценеггером в Будапеште - РИА Новости, 14.09.2024
Орбан выложил фотографию с тренировки со Шварценеггером в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил фотографию совместной тренировки с актёром и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:32
2024-09-14T18:32
2024-09-14T18:32
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БУДАПЕШТ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил фотографию совместной тренировки с актёром и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта. "Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил", - подписал Орбан фотографию, размещенную в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Кроме того, Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера из рабочего кабинета венгерского премьера и видео встречи у здания правительства страны. Шварценеггер несколько лет назад посещал тот же фитнес-центр, когда в Будапеште проходили съемки фильма "Терминатор: Тёмные судьбы". Ранее венгерские СМИ обратили внимание, что Орбан заметно похудел после тренировок с гирями, популярными в Советском Союзе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240119/shvartsenegger-1922317506.html
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в мире, будапешт, россия, венгрия, арнольд шварценеггер, виктор орбан
В мире, Будапешт, Россия, Венгрия, Арнольд Шварценеггер, Виктор Орбан
Орбан выложил фотографию с тренировки со Шварценеггером в Будапеште
Премьер Венгрии Орбан выложил фото с тренировки со Шварценеггером в Будапеште
БУДАПЕШТ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил фотографию совместной тренировки с актёром и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта.
"Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил", - подписал Орбан фотографию, размещенную в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Кроме того, Орбан опубликовал фотографию Шварценеггера из рабочего кабинета венгерского премьера и видео встречи у здания правительства страны.
Шварценеггер несколько лет назад посещал тот же фитнес-центр, когда в Будапеште проходили съемки фильма "Терминатор: Тёмные судьбы".
Ранее венгерские СМИ обратили внимание, что Орбан заметно похудел после тренировок с гирями, популярными в Советском Союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.