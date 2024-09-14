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Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 14.09.2024
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
Признанный иностранным агентом артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T07:04
2024-09-14T07:04
2024-09-14T10:41
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Признанный иностранным агентом артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*", — сказала собеседница агентства.Дата рассмотрения не назначена.Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле.Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. В июле кассационный суд также отклонил его жалобу.Кроме того, в июне Слепакова* впервые оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Согласно картотеке Таганского райсуда, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении не поступала.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, происшествия, израиль, семен слепаков, москва
Россия, Происшествия, Израиль, Семен Слепаков, Москва
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
Артист Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Признанный иностранным агентом артист Семен Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него данный статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича*", — сказала собеседница агентства.
Дата рассмотрения не назначена.
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле
.
Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы
с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. В июле кассационный суд также отклонил его жалобу.
Кроме того, в июне Слепакова* впервые оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Согласно картотеке Таганского райсуда, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении не поступала.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.