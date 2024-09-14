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ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 14.09.2024

ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:59

2024-09-14T10:59

2024-09-14T10:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 17 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алешки, Корсунка, Великая Лепетиха, Днепряны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия