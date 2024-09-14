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ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:59
2024-09-14T10:59
2024-09-14T10:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 17 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алешки, Корсунка, Великая Лепетиха, Днепряны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 39 артударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра