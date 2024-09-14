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При украинском ударе по Херсонской области погибла пенсионерка
При украинском ударе по Херсонской области погибла пенсионерка - РИА Новости, 14.09.2024
При украинском ударе по Херсонской области погибла пенсионерка
Пенсионерка погибла при ударе украинской артиллерии по Таврийску Херсонской области, ее сын ранен и госпитализирован, сообщил глава правительства региона Андрей РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:31
2024-09-14T19:31
2024-09-14T20:43
херсонская область
происшествия
специальная военная операция на украине
андрей алексеенко
россия
днепр (город)
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ПОНИЗОВКА (Крым), 14 сен - РИА Новости. Пенсионерка погибла при ударе украинской артиллерии по Таврийску Херсонской области, ее сын ранен и госпитализирован, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко."Сегодня опять Новая Каховка. Опять удар артиллерией по мирным кварталам. И опять днем, когда даже прифронтовой город осторожно оживает. На это раз в своем собственном дворе на улице Лысенко в Таврийске погибла 75-(летняя - ред.) женщина", - написал он в Telegram-канале.Ее сын с тяжелейшими осколочными ранениями груди, рук и ног госпитализирован. Женщина родилась и выросла в Херсонской области, вырастила детей, отметил Алексеенко. Он выразил соболезнования ее родным и сообщил, что власти помогут семье.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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херсонская область , происшествия, андрей алексеенко, россия, днепр (город)
Херсонская область , Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Алексеенко, Россия, Днепр (город)
При украинском ударе по Херсонской области погибла пенсионерка
Алексеенко: при обстреле Херсонской области погибла пенсионерка, ее сын ранен