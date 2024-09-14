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При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 14.09.2024 (обновлено: 15:22 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972692876.html
При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя
При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2024
При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя
Четверо мирных жителей Шебекинского округа получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:17
2024-09-14T15:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
украина
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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Четверо мирных жителей Шебекинского округа получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.По словам губернатора, один автомобиль уничтожен огнем, второй получил повреждения.Еще одна женщина пострадала в селе Вознесеновка — там дрон влетел в окно частного дома. У пострадавшей минно-взрывная травма и контузия. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.Кроме того, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. На место выехали пожарные расчеты, добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Украина
При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе, 14 сентября 2024 года
Последствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе, 14 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе, 14 сентября 2024 года
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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Четверо мирных жителей Шебекинского округа получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На участке автодороги ШебекиноБелгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.
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По словам губернатора, один автомобиль уничтожен огнем, второй получил повреждения.
Еще одна женщина пострадала в селе Вознесеновка — там дрон влетел в окно частного дома. У пострадавшей минно-взрывная травма и контузия. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.
Кроме того, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. На место выехали пожарные расчеты, добавил Гладков.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородУкраина
 
 
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