При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя
Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области пострадали четыре мирных жителя
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе, 14 сентября 2024 года
Последствия атаки ВСУ на участке автодороги в Шебекинском городском округе, 14 сентября 2024 года
БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Четверо мирных жителей Шебекинского округа получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.
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По словам губернатора, один автомобиль уничтожен огнем, второй получил повреждения.
Еще одна женщина пострадала в селе Вознесеновка — там дрон влетел в окно частного дома. У пострадавшей минно-взрывная травма и контузия. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.
Кроме того, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. На место выехали пожарные расчеты, добавил Гладков.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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