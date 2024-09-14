https://ria.ru/20240914/obstrel-1972692876.html

При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2024

При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

Четверо мирных жителей Шебекинского округа получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:17

2024-09-14T14:17

2024-09-14T15:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгород

украина

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БЕЛГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Четверо мирных жителей Шебекинского округа получили ранения в результате атак со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.По словам губернатора, один автомобиль уничтожен огнем, второй получил повреждения.Еще одна женщина пострадала в селе Вознесеновка — там дрон влетел в окно частного дома. У пострадавшей минно-взрывная травма и контузия. Медпомощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.Кроме того, в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. На место выехали пожарные расчеты, добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, украина