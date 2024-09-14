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НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:01 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/nato-1972750883.html
НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву
НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву - РИА Новости, 14.09.2024
НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс продолжает работать над созданием специального командования по координации военной помощи и подготовки РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:01
2024-09-14T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
роб бауэр
сергей лавров
нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс продолжает работать над созданием специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины со штабом в Германии, однако не назвал никаких сроков. "Мы активно работаем над запуском специальной миссии по координации военной помощи и подготовки военных Украины, что включает командование в Германии, логистический хаб на территории восточного крыла альянса. Для этого будет задействовано порядка семиста человек", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. По его словам, это позволит НАТО играть более важную роль в координации военной помощи Киеву. Решение по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины было принято на саммите НАТО в США в июле. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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в мире, украина, германия, россия, роб бауэр, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Роб Бауэр, Сергей Лавров, НАТО
НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву

Бауэр: НАТО работает над созданием спецкомандования по координации помощи Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс продолжает работать над созданием специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины со штабом в Германии, однако не назвал никаких сроков.
"Мы активно работаем над запуском специальной миссии по координации военной помощи и подготовки военных Украины, что включает командование в Германии, логистический хаб на территории восточного крыла альянса. Для этого будет задействовано порядка семиста человек", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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По его словам, это позволит НАТО играть более важную роль в координации военной помощи Киеву.
Решение по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины было принято на саммите НАТО в США в июле.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияРоб БауэрСергей ЛавровНАТО
 
 
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