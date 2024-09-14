https://ria.ru/20240914/nato-1972750883.html

НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву

НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву - РИА Новости, 14.09.2024

НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс продолжает работать над созданием специального командования по координации военной помощи и подготовки РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:01

2024-09-14T21:01

2024-09-14T21:01

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс продолжает работать над созданием специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины со штабом в Германии, однако не назвал никаких сроков. "Мы активно работаем над запуском специальной миссии по координации военной помощи и подготовки военных Украины, что включает командование в Германии, логистический хаб на территории восточного крыла альянса. Для этого будет задействовано порядка семиста человек", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса. По его словам, это позволит НАТО играть более важную роль в координации военной помощи Киеву. Решение по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины было принято на саммите НАТО в США в июле. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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