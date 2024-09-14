НАТО работает над созданием миссии по координации помощи Киеву
Бауэр: НАТО работает над созданием спецкомандования по координации помощи Киеву
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс продолжает работать над созданием специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины со штабом в Германии, однако не назвал никаких сроков.
"Мы активно работаем над запуском специальной миссии по координации военной помощи и подготовки военных Украины, что включает командование в Германии, логистический хаб на территории восточного крыла альянса. Для этого будет задействовано порядка семиста человек", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.
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По его словам, это позволит НАТО играть более важную роль в координации военной помощи Киеву.
Решение по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины было принято на саммите НАТО в США в июле.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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