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В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 14.09.2024 (обновлено: 20:22 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html
В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным
В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным - РИА Новости, 14.09.2024
В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным
Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:33
2024-09-14T20:22
в мире
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
киев
прага
роб бауэр
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр."В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами страны. &lt;...&gt; Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов", — сказал он на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.При этом Бауэр отметил, что государства, предоставляющие оружие Украине, могут устанавливать определенные границы для его использования, поскольку "чувствуют ответственность" за эти поставки."Поэтому идут политические дискуссии и разные страны высказывают разные мнения", — резюмировал глава комитета.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Позиция РоссииВ четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html
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в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, киев, прага, роб бауэр, нато, вооруженные силы украины, украина, джо байден, сша
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев, Прага, Роб Бауэр, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Джо Байден, США
В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным

Глава Военного комитета НАТО назвал разрешение ВСУ бить вглубь РФ оправданным

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами страны. <...> Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов", — сказал он на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.
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При этом Бауэр отметил, что государства, предоставляющие оружие Украине, могут устанавливать определенные границы для его использования, поскольку "чувствуют ответственность" за эти поставки.
"Поэтому идут политические дискуссии и разные страны высказывают разные мнения", — резюмировал глава комитета.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
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Позиция России

В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевПрагаРоб БауэрНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаДжо БайденСША
 
 
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