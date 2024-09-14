https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html

В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным

В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным - РИА Новости, 14.09.2024

В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным

Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:33

2024-09-14T19:33

2024-09-14T20:22

в мире

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

киев

прага

роб бауэр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:821:1501:1665_1920x0_80_0_0_9f2ad24f487ba5f0c01b224df0770b2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр."В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами страны. <...> Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов", — сказал он на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.При этом Бауэр отметил, что государства, предоставляющие оружие Украине, могут устанавливать определенные границы для его использования, поскольку "чувствуют ответственность" за эти поставки."Поэтому идут политические дискуссии и разные страны высказывают разные мнения", — резюмировал глава комитета.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Позиция РоссииВ четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

россия

киев

прага

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, киев, прага, роб бауэр, нато, вооруженные силы украины, украина, джо байден, сша