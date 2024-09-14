В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным
Глава Военного комитета НАТО назвал разрешение ВСУ бить вглубь РФ оправданным
© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Снятие запрета ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России оправданно, но каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами страны. <...> Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов", — сказал он на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета альянса.
При этом Бауэр отметил, что государства, предоставляющие оружие Украине, могут устанавливать определенные границы для его использования, поскольку "чувствуют ответственность" за эти поставки.
"Поэтому идут политические дискуссии и разные страны высказывают разные мнения", — резюмировал глава комитета.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
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Позиция России
В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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