https://ria.ru/20240914/nato-1972665173.html

"Ставит на грань". На Западе сделали тревожное заявление о мировой войне

"Ставит на грань". На Западе сделали тревожное заявление о мировой войне - РИА Новости, 14.09.2024

"Ставит на грань". На Западе сделали тревожное заявление о мировой войне

НАТО ставит мир на грань мировой войны и прячется за бессмысленными лозунгами о "праве Украины на самооборону", заявил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:01

2024-09-14T11:01

2024-09-14T11:03

специальная военная операция на украине

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джо байден

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нато

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. НАТО ставит мир на грань мировой войны и прячется за бессмысленными лозунгами о "праве Украины на самооборону", заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил российский лидер. "Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?", - написал написал Дизен в авторской статье, опубликованной на его сайте. Эксперт отметил, что аргумент Владимира Путина о том, что потенциальное разрешение для Киева наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России напрямую вовлечёт НАТО в конфликт, разумен и заслуживает серьёзного обсуждения. Однако, как подчёркивает Дизен, на Западе "больше нет разумных дискуссий", поскольку любое сочувствие или понимание позиции России расценивается там как государственная измена. Дизен также задался вопросом о том, насколько глубоко НАТО может быть вовлечено в конфликт, прежде чем будет пересечена "тонкая грань" между конфликтом с РФ через посредников и прямым противостоянием. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину. Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240604/nato-1950386244.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240911/bouz-1972103444.html

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