https://ria.ru/20240914/nato-1972637388.html

"Безумие". В США обратились с жестким требованием к НАТО после слов Путина

"Безумие". В США обратились с жестким требованием к НАТО после слов Путина - РИА Новости, 14.09.2024

"Безумие". В США обратились с жестким требованием к НАТО после слов Путина

Идея стран Запада разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь территории России — безрассудная и очень опасная. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:07

2024-09-14T02:07

2024-09-14T08:46

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Идея стран Запада разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь территории России — безрассудная и очень опасная. Так отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте с Москвой."Даже размышления об ударах вглубь территории России должны быть безумием для Запада. Ведь сам бы он не стал такого терпеть по отношению к себе. Просто представьте, что то же самое сделала бы Россия. Сказала бы: "Мы нанесем удары по вашей территории, потому что вы нам не нравитесь". <...> Конечно, мы бы не молчали. Все бы озвучивали призывы идти воевать, особенно в США", — поделился мнением офицер.По его мнению, жители западных стран должны немедленно призвать своих лидеров остановиться и сказать жесткое нет на подобное решение, которое может привести к серьезным последствиям.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240913/nato-1972421633.html

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в мире, россия, нато, киев