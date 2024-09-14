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Мост через реку Рыкушу в Ярославской области капитально отремонтируют - РИА Новости, 14.09.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:27 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/most--1972705429.html
Мост через реку Рыкушу в Ярославской области капитально отремонтируют
Мост через реку Рыкушу в Ярославской области капитально отремонтируют - РИА Новости, 14.09.2024
Мост через реку Рыкушу в Ярославской области капитально отремонтируют
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил капитально отремонтировать мост через реку Рыкушу в Тутаевском районе и детально проработать вопрос... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:27
2024-09-14T15:27
ярославская область
ярославская область
тутаевский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил капитально отремонтировать мост через реку Рыкушу в Тутаевском районе и детально проработать вопрос включения объекта в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает областное правительство. По данным областного правительства, мост находится в предаварийном состоянии, а расположенный рядом пешеходный мост находится в аварийном состоянии и закрыт с 2020 года, он будет демонтирован силами администрации Тутаевского муниципального района. Местные жители неоднократно обращали внимание на эту проблему в соцсетях. "В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Планируем выполнить капитальный ремонт этого сооружения, в том числе для удобства переходов. После капитального ремонта на автомобильном мосту будет сделан широкий тротуар для комфортного передвижения людей", - отметил заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области Дмитрий Сергеев. По информации правительства области, предварительный срок проведения капитального ремонта моста через реку Рыкушу – 2025-2026 годы. "Губернатор поручил региональному министерству дорожного хозяйства в этом году детально проработать вопрос, чтобы включить объект в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240913/natsproekt-1972551714.html
https://ria.ru/20240914/yaroslavl-1972667595.html
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ярославская область, тутаевский район, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Тутаевский район, Михаил Евраев
Мост через реку Рыкушу в Ярославской области капитально отремонтируют

Мост через реку Рыкушу в Ярославской области капитально отремонтируют

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил капитально отремонтировать мост через реку Рыкушу в Тутаевском районе и детально проработать вопрос включения объекта в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, мост находится в предаварийном состоянии, а расположенный рядом пешеходный мост находится в аварийном состоянии и закрыт с 2020 года, он будет демонтирован силами администрации Тутаевского муниципального района. Местные жители неоднократно обращали внимание на эту проблему в соцсетях.
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"В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Планируем выполнить капитальный ремонт этого сооружения, в том числе для удобства переходов. После капитального ремонта на автомобильном мосту будет сделан широкий тротуар для комфортного передвижения людей", - отметил заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области Дмитрий Сергеев.
По информации правительства области, предварительный срок проведения капитального ремонта моста через реку Рыкушу – 2025-2026 годы.
"Губернатор поручил региональному министерству дорожного хозяйства в этом году детально проработать вопрос, чтобы включить объект в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - добавляется в сообщении.
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Ярославская областьЯрославская областьТутаевский районМихаил Евраев
 
 
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