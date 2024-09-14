https://ria.ru/20240914/moskva-1972763919.html

Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы

Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы - РИА Новости, 14.09.2024

Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы

Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы произошел между гостями свадьбы с разных сторон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T23:51

2024-09-14T23:51

2024-09-14T23:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы произошел между гостями свадьбы с разных сторон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В субботу прокуратура Москвы сообщила, что конфликт с применением оружия произошел у ресторана на улице Гарибальди на юго-западе столицы, информация о пострадавших не поступала. "Происходило празднование свадьбы, в ходе которого завязался конфликт между гостями с разных сторон", - сказал собеседник агентства. В московском главке МВД уточнили РИА Новости, что между посетителями ресторана произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В ходе чего гражданин произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет. Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства, проводится проверка, заключили в полиции.

https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва