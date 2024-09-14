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Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы - РИА Новости, 14.09.2024
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23:51 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/moskva-1972763919.html
Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы
Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы - РИА Новости, 14.09.2024
Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы
Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы произошел между гостями свадьбы с разных сторон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:51
2024-09-14T23:51
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы произошел между гостями свадьбы с разных сторон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В субботу прокуратура Москвы сообщила, что конфликт с применением оружия произошел у ресторана на улице Гарибальди на юго-западе столицы, информация о пострадавших не поступала. "Происходило празднование свадьбы, в ходе которого завязался конфликт между гостями с разных сторон", - сказал собеседник агентства. В московском главке МВД уточнили РИА Новости, что между посетителями ресторана произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В ходе чего гражданин произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет. Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства, проводится проверка, заключили в полиции.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Появились подробности конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы

Конфликт со стрельбой у ресторана на юго-западе Москвы устроили гости на свадьбе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы произошел между гостями свадьбы с разных сторон, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В субботу прокуратура Москвы сообщила, что конфликт с применением оружия произошел у ресторана на улице Гарибальди на юго-западе столицы, информация о пострадавших не поступала.
"Происходило празднование свадьбы, в ходе которого завязался конфликт между гостями с разных сторон", - сказал собеседник агентства.
В московском главке МВД уточнили РИА Новости, что между посетителями ресторана произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В ходе чего гражданин произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет.
Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства, проводится проверка, заключили в полиции.
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