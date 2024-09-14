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ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей в России - РИА Новости, 14.09.2024
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19:39 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/moldaviya-1972739681.html
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей в России
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей в России - РИА Новости, 14.09.2024
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей в России
ЦИК Молдавии сократил число участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое - с 17 до пяти, сообщает в субботу комиссия. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:39
2024-09-14T19:39
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии сократил число участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое - с 17 до пяти, сообщает в субботу комиссия. На президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021 года Молдавия открывала в России 17 избирательных участков. "Дипмиссия в Москве сообщила, что ситуация с безопасностью в РФ в 2024 году существенно ухудшилась. Учитывая существующие риски, организацию выборов в РФ необходимо проводить с повышенной осторожностью, а расположение избирательных участков выбирать с учетом уровня безопасности сектора в вопросах противовоздушной обороны и обеспечения общественного порядка", - говорится на сайте ЦИК Молдавии без объяснения того, почему в Кишиневе считают, что ситуация в сфере безопасности "ухудшилась". Согласно опубликованному ЦИК списку, всего на предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по евроинтеграции в России будут открыты пять участков: два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. Центризбирком принял решение организовать за рубежом всего 234 избирательных участка. Из них три участка будут созданы для молдавских граждан, пребывающих в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, которые решили использовать голосование по почте в качестве альтернативного метода голосования. По данным ЦИК, желание участвовать в выборах президента и референдуме по почте выразили 1996 граждан Молдавии, живущих за рубежом. Больше всего желающих в США - 1087 человек, в Канаде - 584, в Норвегии - 134, в Швеции - 93, в Финляндии - 72 и в Исландии - 26. Депутаты парламента Молдавии в конце апреля одобрили законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент страны Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Оппозиция выразила недовольство из-за того, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду
ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей в России

ЦИК Молдавии сократил число участков для избирателей в России с 17 до 5

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии сократил число участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое - с 17 до пяти, сообщает в субботу комиссия.
На президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021 года Молдавия открывала в России 17 избирательных участков.
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"Дипмиссия в Москве сообщила, что ситуация с безопасностью в РФ в 2024 году существенно ухудшилась. Учитывая существующие риски, организацию выборов в РФ необходимо проводить с повышенной осторожностью, а расположение избирательных участков выбирать с учетом уровня безопасности сектора в вопросах противовоздушной обороны и обеспечения общественного порядка", - говорится на сайте ЦИК Молдавии без объяснения того, почему в Кишиневе считают, что ситуация в сфере безопасности "ухудшилась".
Согласно опубликованному ЦИК списку, всего на предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по евроинтеграции в России будут открыты пять участков: два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.
Центризбирком принял решение организовать за рубежом всего 234 избирательных участка. Из них три участка будут созданы для молдавских граждан, пребывающих в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, которые решили использовать голосование по почте в качестве альтернативного метода голосования.
По данным ЦИК, желание участвовать в выборах президента и референдуме по почте выразили 1996 граждан Молдавии, живущих за рубежом. Больше всего желающих в США - 1087 человек, в Канаде - 584, в Норвегии - 134, в Швеции - 93, в Финляндии - 72 и в Исландии - 26.
Депутаты парламента Молдавии в конце апреля одобрили законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент страны Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Оппозиция выразила недовольство из-за того, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть.
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