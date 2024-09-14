https://ria.ru/20240914/moldaviya-1972700055.html

ЦИК Молдавии отозвал регистрацию партии "Шанс" на референдуме

ЦИК Молдавии отозвал регистрацию партии "Шанс" на референдуме - РИА Новости, 14.09.2024

ЦИК Молдавии отозвал регистрацию партии "Шанс" на референдуме

Центризбирком Молдавии отозвал свое решение о регистрации оппозиционной партии "Шанс" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против",... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:56

2024-09-14T14:56

2024-09-14T14:57

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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии отозвал свое решение о регистрации оппозиционной партии "Шанс" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в субботу глава ЦИК Анжела Караман. Суд Бельц 16 августа поддержал запрос министерства юстиции и Центризбиркома об ограничении деятельности партии "Шанс", входящей в блок "Победа", на 3 месяца из-за проблем с финансовыми отчетами. Решение было опротестовано в Апелляционной палате. ЦИК допустил партию "Шанс" к участию в референдуме о евроинтеграции, но предупредил, что отзовет свое решение, если Апелляционная палата Бельц поддержит решение первой инстанции, что и произошло 11 сентября. "Центральная избирательная комиссия отклонила регистрацию партии "Шанс в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "нет", - заявила Караман на заседании Центризбиркома. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон