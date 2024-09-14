ЦИК Молдавии отозвал регистрацию партии "Шанс" на референдуме
ЦИК Молдавии отозвал регистрацию партии "Шанс" в качестве участника референдума
© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии отозвал свое решение о регистрации оппозиционной партии "Шанс" в качестве участника на референдуме о евроинтеграции с позицией "против", решение озвучила в субботу глава ЦИК Анжела Караман.
Суд Бельц 16 августа поддержал запрос министерства юстиции и Центризбиркома об ограничении деятельности партии "Шанс", входящей в блок "Победа", на 3 месяца из-за проблем с финансовыми отчетами. Решение было опротестовано в Апелляционной палате. ЦИК допустил партию "Шанс" к участию в референдуме о евроинтеграции, но предупредил, что отзовет свое решение, если Апелляционная палата Бельц поддержит решение первой инстанции, что и произошло 11 сентября.
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"Центральная избирательная комиссия отклонила регистрацию партии "Шанс в качестве участника на республиканский конституционный референдум с позицией "нет", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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