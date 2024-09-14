https://ria.ru/20240914/miting-1972754435.html

Вдова убитого в Газе россиянина выступила на митинге в Тель-Авиве

Вдова убитого в Газе россиянина выступила на митинге в Тель-Авиве - РИА Новости, 14.09.2024

Вдова убитого в Газе россиянина выступила на митинге в Тель-Авиве

Десятки тысяч израильтян в субботу вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:23

2024-09-14T21:23

2024-09-14T21:32

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рафах (провинция)

александр лобанов

биньямин нетаньяху

хамас

баскетбольный клуб армия (тбилиси)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян в субботу вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа, к толпе активистов обратилась вдова убитого палестинскими радикалами россиянина Александра Лобанова, чье тело было обнаружено в туннеле в Рафахе 1 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Выступая перед протестующими, Михаль Лобанова рассказала, что один из один из ее сыновей никогда не видел отца, так как он родился через несколько месяцев после похищения Александра. "Мы строили дом, семью, будущее... 11 месяцев назад папа был далеко, и теперь он уже не вернется. Том и Кай остались без папы... Это наша новая реальность", - заявила она. Михаль подчеркнула, что нельзя позволить семьям оставшихся в Газе заложников повторить ее судьбу и призвала к немедленной сделке для возвращения заложников. Толпа в ответ скандировала: "Михаль, ты не одна, мы с тобой!". По субботам антиправительственные митинги с требованием освобождения заложников проходят в различных городах Израиля. Крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. На митинге также выступила Анат Ангрест, мать 21-летнего израильского солдата Матана Ангреста, который был похищен радикалами 7 октября 2023 года. Собравшимся была продемонстрирована ранее не звучавшая аудиозапись с голосом Матана, который напрямую обратился к премьеру Биньямину Нетаньяху из плена и попросил спасти его. Известно, что эта аудиозапись является частью видео, обнаруженного в Газе несколько месяцев назад и ставшего для этой семьи первым доказательством, что Матан все еще может быть жив. Утром 1 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их обнаружили израильские военные. Эта новость потрясла израильское общество, особенно семьи израильтян, чьи близкие уже 344 дня удерживаются в плену. Убийство заложников спровоцировало многотысячные ежедневные акции протеста, на которых к правительству предъявляется требование заключить сделку с палестинским движением ХАМАС. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа через посредников до сих пор не привели к какому-либо прогрессу. Посредники в лице США, Катара и Египта уже не раз пытались привести конфликтующие стороны к соглашению. Переговоры проходят в Каире и Дохе, а основой для потенциальной сделки служит план США, представленный еще в конце мая. Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в постоянном выдвижении новых условий и в общем нежелании добиться прекращения огня. Израильский премьер в сентябре заявлял, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов, а в ХАМАС заявляют о необходимости следовать тому, что якобы было уже согласовано. Нетаньяху при этом утверждает, что ХАМАС изначально отвергло американский план и внесло в него 29 корректировок. Вместе с этим о прекращении переговорного процесса пока еще никто не заявлял. Примечательно, что ключевые военные цели, озвученные израильским правительством, в принципе исключают сохранение движения ХАМАС в качестве политической и военной организации. В Израиле убеждены, что в противном случае следующее 7 октября станет лишь вопросом времени. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240914/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

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Многотысячная акция протеста в Тель-Авиве Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. К собравшимся обратилась вдова россиянина Александра Лобанова, чье тело было обнаружено в туннеле в Рафахе 1 сентября. 2024-09-14T21:23 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), александр лобанов, биньямин нетаньяху, хамас, баскетбольный клуб армия (тбилиси), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году