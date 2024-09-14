https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html

Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи

Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи - РИА Новости, 14.09.2024

Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи

Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:08

2024-09-14T20:08

2024-09-14T20:21

григорий гуров

ставрополь

скфо

россия

михаил мишустин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

политика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи, сообщила пресс-служба кабмина."Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодежи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. Работал на различных должностях в муниципальных организациях Ставрополя и территориальных структурах органов государственной власти. Позже работал в аппарате полпреда президента в СКФО. В 2017 перешел на работу в Росмолодежь в качестве советника руководителя. В 2020 году занял должность заместителя руководителя. В 2021 году Гуров был назначен на должность замминистра науки и высшего образования России. С 2022 года возглавлял правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

https://radiosputnik.ru/20240913/posol-1972537605.html

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григорий гуров, ставрополь, скфо, россия, михаил мишустин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), политика