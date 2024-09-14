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Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи - РИА Новости, 14.09.2024
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20:08 14.09.2024 (обновлено: 20:21 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html
Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи
Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи - РИА Новости, 14.09.2024
Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи
Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:08
2024-09-14T20:21
григорий гуров
ставрополь
скфо
россия
михаил мишустин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи, сообщила пресс-служба кабмина."Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодежи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. Работал на различных должностях в муниципальных организациях Ставрополя и территориальных структурах органов государственной власти. Позже работал в аппарате полпреда президента в СКФО. В 2017 перешел на работу в Росмолодежь в качестве советника руководителя. В 2020 году занял должность заместителя руководителя. В 2021 году Гуров был назначен на должность замминистра науки и высшего образования России. С 2022 года возглавлял правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
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григорий гуров, ставрополь, скфо, россия, михаил мишустин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), политика
Григорий Гуров, Ставрополь, СКФО, Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Политика
Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи

Мишустин назначил Григория Гурова руководителем Росмолодежи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи, сообщила пресс-служба кабмина.
"Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодежи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Григорий Гуров родился в 1985 году в Ставрополе. Работал на различных должностях в муниципальных организациях Ставрополя и территориальных структурах органов государственной власти. Позже работал в аппарате полпреда президента в СКФО. В 2017 перешел на работу в Росмолодежь в качестве советника руководителя. В 2020 году занял должность заместителя руководителя. В 2021 году Гуров был назначен на должность замминистра науки и высшего образования России. С 2022 года возглавлял правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
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Григорий ГуровСтавропольСКФОРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Политика
 
 
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